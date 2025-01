Šoféroval opitý a zabil bratov Gaudreauovcov. Američan odmietol dohodu o vine a treste

BRATISLAVA. Sean M. Higgins, ktorý čelí obvineniu z fatálnej zrážky s hokejovými bratmi Johnny a Matthew Gaudreauovcami, odmietol dohodu o vine a treste na súde v americkom New Jersey.

Prokuratúra mu ponúkla 35 rokov nepodmienečného trestu za priznanie viny v prípade dvoch zabití s priťažujúcimi okolnosťami a tiež za opustenie miesta nehody.

Ak by bol odsúdený, obvinenie zo zabitia prvého stupňa s priťažujúcimi okolnosťami by mu mohlo priniesť dlhý trest odňatia slobody, pričom každý bod obžaloby by mohol viesť k 30 rokom väzenia (spolu až 60 rokov). Informoval o tom zámorský športový server The Athletic.