Nemajú drahých hráčov, no napriek tomu kraľujú NHL. Čo stojí za úspechom Winnipegu?

WINNIPEG. Winnipeg Jets vstupovali do tejto sezóny v inej pozícií ako roky predtým. Minulú sezónu zažili prelomový ročník, keď nazbierali skvelých 110 bodov a zaistili si druhé miesto v Západnej konferencii. Bol to ich druhý najlepší výsledok od návratu klubu do Manitoby z pôsobenia pod názvom Atlanta Trashers. Jets boli lepší len v sezóne 2017-18, po ktorej sa dostali až do finále Západnej konferencie. V minuloročnom štvrťfinále však vyhrali proti Coloradu Avalanche iba jeden duel a ich cesta sa za slávnym Stanley Cupom skončila.

V tejto sezóne chcú zopakovať úspešnú vlaňajšiu základnú časť a všetkým dokázať, že minuloročný úspech nebola len náhoda. Motivuje ich aj vidina dlhšej jazdy v play-off. A v polovici januára to dokazujú, keď sú spoločne s Washingtonom Capitals najlepším tímom ligy a zároveň aj vládcami Západnej konferencie. Hráči Winnipeg Jets podľa toho aj hrajú. Najlepší brankár ligy píše históriu Základným stavebným kameňom úspechu je nepochybne brankár Connor Hellebuyck, ktorý patrí medzi najlepších hráčov ligy. S úspešnosťou zákrokov takmer 93 percent a s priemerom 1,97 inkasovaných gólov na zápas kraľuje rebríčku najlepších gólmanov NHL. Tridsaťjedenročný Američan vyhral 27 z 36 stretnutí. Jeho výnimočnosť dokazujú aj pokročilé štatistiky, ktoré na sociálnej sieti X zverejnil novinár The Athletic Jesse Granger. Zároveň doplnil, že Hellebuyck je oproti iným brankárom na úplne inej úrovni.

Nedávno dosiahol aj jeden veľký míľnik. V dueli proti Nashvillu Predators, ktorý sa odohral 8.1.2025, vychytal jubilejné 300. víťazstvo v základnej časti NHL ako prvý brankár narodený v USA. Je o to vzácnejšie, že na to potreboval len 538 zápasov. Dokopy iba sedem amerických brankárov dosiahlo túto métu, okrem Hellebuycka je z nich aktívny už len Jonathan Quick (399 víťazstiev). V celej histórii profiligy to rýchlejšie dokázali iba Andrej Vasilevskij (490 zápasov) a Jacques Plante (521). Pochváliť však treba aj jeho brankárskeho kolegu Erica Comrieho. Ten sa postavil do brány 10-krát s 90,4 úspešnosťou zásahov.

Okrem skvelých brankárov sa Winnipeg môže pochváliť aj treťou najlepšou obranou, keď inkasovali 110 gólov. Menej ich dostali už len Dallas Stars a Los Angeles Kings. Zároveň Jets dali aj 164 gólov, čo je najviac v lige. Predovšetkým ich ťahajú Kyle Connor, ktorý nazbieral 60 bodov za 26 gólov a 34 asistencií a Mark Scheifele. Ten má na konte o jeden gól viac. Do konca sezóny ostáva Winnipegu odohrať ešte 46 duelov a v silách Connora je určite prvýkrát v kariére prekročiť stobodovú hranicu. Jeho maximum je 93 bodov zo sezóny 2021/2022. Scheifelov rekord je zo sezóny 2018/2019 na úrovni 84 bodov. Connor navyše nedávno nastrieľal svoj šiesty hetrik v kariére a preskočil Nikolaja Ehlersa na štvrtom mieste historických tabuliek Winnipegu v počte minimálne troch gólov v jednom dueli.



K hetriku pridal ešte asistenciu a bol to pre neho deviaty zápas v kariére, v ktorom si pripísal minimálne štyri body. V klubovom rebríčku tak dobehol niekdajšieho ruského útočníka Vjačeslava Kozlova. Na treťom mieste je Blake Wheeler s trinástimi a Mark Scheifele s dvanástimi štvorbodovými zápasmi v drese Jets. Najviac ich má na konte Iľja Kovaľčuk, konkrétne 20. Práve Connorova forma je kľúčovým úspechom Tryskáčov, ako znie oficiálna prezývka tímu z Manitoby. Potvrdil to pre oficiálnu ligovú stránku aj jeho spoluhráč Cole Perfetti. "Na Kyleovi je vidieť, že si verí. Je silný na puku, má skvelý pohyb aj koncovku. Vždy to bol vynikajúci strelec, ale teraz hrá s ešte väčším sebavedomím. Je radosť sledovať ho. Všetky situácie rieši s ľadovým pokojom," povedal. Všetky formácie sú silné Tréner Scott Arniel sa môže spoľahnúť aj na ďalších útočníkov ako sú Gabriel Vilardi, Nino Niederreiter či kapitán Adam Lowry. V obrane si svoju úlohu plnia dôležití zadáci Josh Morrissey, Dylan DeMelo či Neal Pionk. Pred sezónou z tímu odišli útočníci Sean Monahan, Tyler Toffoli, obrancovia Brenden, Nate Schmidt a brankárska dvojka Laurent Brossoit. Boli to veľmi značné straty a odborníci trochu pochybovali, či tento tím bez nich zopakuje vlaňajší úspech. No ako sa ukazuje, skôr ich to posilnilo. "Keď sme minulý rok mierili na tréningový kemp, tak tu vládlo veľa neistoty. Zrazu máme jasne dané jadro tímu, ktoré sa spoločne rozvíja. A hlavne chce spoločne víťaziť," uviedol generálny manažér Kevin Cheveldayoff.

Ďalším základným faktorom je, že Winnipeg na dnešné pomery NHL hráčov v žiadnom prípade neprepláca. Jeho najdrahšími artiklami sú Connor Hellebuyck a Mark Scheifele, ktorí v tejto sezóne zaťažia platový strop zhodne sumou 8 500 000 dolárov ročne. A to až do konca ročníka 2029/2030. Kyle Connor zarába len 7 142 857 dolárov ročne, teda menej ako 77 ďalších hráčov v NHL. Viac ako šesť miliónov ročne majú ešte dánsky rýchlik Nikolaj Ehlers a Joshua Morrissey. A práve to je pre Jets výhodou, pretože majú v zostave viac hĺbky a vďaka nej môžu vyskladať schopné a efektívne mužstvo. Ak k tomu prirátame skvelú prácu trénerského štábu, vznikne nám veľmi dobré jedlo so skvelými ingredienciami, ktoré skvelé chutí a nikdy ho nemáte dosť. Ťažké zimy v odľahlej provincií Jednou veľkou nevýhodou pre Winnipeg je jeho poloha. Provincia Manitoba má len 1,3 milióna obyvateľov a z toho takmer 800-tisíc žije v jej hlavnom meste vo Winnipegu. Okolo sú len nekonečné polia a prérie. Všade je to ďaleko: do zaľudneného južného Ontaria a Quebecu, aj na západné pobrežie do Vancouveru. Najbližší klub NHL - Minnesota Wild - je vzdialený sedem hodín jazdy autom, Calgary leží 1300 kilometrov na západ a Toronto viac ako dvetisíc kilometrov na juhovýchod. Ide tiež o najchladnejšie mesto v NHL, kde sa teploty v zime pohybujú bežne okolo -20 či -30 stupňov. Veľa hráčov v rozhovoroch spomína práve ťažké a tvrdé zimy.

Po pandémií navyše prichádzajú aj o zisky z predaja vstupeniek, no spolumajiteľ organizácie Mark Chipman priznal, že hľadajú riešenia ako zlepšiť prácu s fanúšikmi a chýry o predaji či sťahovaniu z Winnipegu nie sú pravdivé. Jets sú však jedným z klubov, ktoré sa musia mať na pozore, pretože expanzia či sťahovanie sú aktuálne veľmi rozoberanými témami. Na mapu NHL by sa chceli aj Houston či Quebec City. Pred novou sezónou sa skončilo dlhoročné trápenie Arizony Coyotes a tím sa presťahoval so Salt Lake City. Vznikol tak Utah Hockey Club.