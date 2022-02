Edmonton s novým trénerom porazil Chárov tím

NEW YORK. V noci sa odohrali štyri zápasy NHL. Jediným Slovákom, ktorý nastúpil, bol Zdeno Chára.

Proti Edmontonu odohral 16 minút a 36 sekúnd. Nebodoval, pripísal si päť hitov a zblokoval jednu strelu. Bol najvyťažovanejším hráčom svojho tímu počas oslabení.

Andrej Sekera bol počas zápasu Dallasu len zdravým náhradníkom. Erik Černák sa stále doliečuje zo zranenia v dolnej časti tela. Proti Arizone nehral. Vrátiť by sa mohol v utorok do zápasu proti New Jersey.

Edmonton s novým trénerom zvíťazil