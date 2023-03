Devils sa dotiahli na lídra divízie. Vyhrajú po 10 rokoch sériu v play off?

"Je to pre nás veľké víťazstvo. Hurricanes majú dobrý tím, takže sme vedeli, že musíme hrať všetci naplno," povedal Hughes po tom, ako jeho tím zvíťazil v siedmom z uplynulých deviatich zápasov.

NEWARK. V nabitej Východnej konferencii naďalej žiari tím New Jersey Devils. Vďaka dôležitej výhre nad Carolinou majú v tabuľke už 94 bodov - rovnako ako Hurricanes, lídri Metropolitnej divízie.

Devils si duel pochvaľujú. Pripravujú sa na play off, ktoré bude v ich konferencii mimoriadne náročné a cítia, že práve stretnutie proti Caroline bolo pre nich dôležitou skúškou.

"Vedeli sme, že sú tímom, ktorý vám dá pocítiť, keď na pár minút uberiete z plynu. Bol to pre nás dobrý test a zvládli sme ho naozaj dobre," dodal Jesper Bratt.

Mentorom pre mladé mužstvo je Slovák Tomáš Tatar, ktorý zažíva bodovo najúspešnejší rok od sezóny 2019/20. S 39 bodmi je v produktivite mužstva šiesty.

"Diabli" sú na najlepšej ceste ukončiť ťažké obdobie, ktoré pocítili ich fanúšikovia. Od finálovej účasti v roku 2012 nevyhralo New Jersey ani jednu sériu v play off a do vyraďovacích bojov postúpilo za desať rokov jediný raz, v roku 2018.