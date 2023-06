Opomenuli ich. Medzi najlepšími nedraftovanými hráčmi sú aj štyria Slováci

NASHVILLE. Odborník z webu The Athletic Scott Wheeler opísal v článku po drafte do NHL v roku 2023 pätnásť najtalentovanejších mladíkov, ktorí neboli vybratí.

Tvrdí, že hoci v USHL za Sioux Falls neodchytal veľa zápasov, pôsobil v nich solídne. Pochopiteľne však pri jeho mene spomenul najmä cestu do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov.

Na trinástom mieste spomenul Adama Cedza. Dôvodom neúspechu je podľa neho malý počet zápasov, ktorý útočník odohral v seniorskej kategórii.

"Má dobré zručnosti s pukom a nebojí sa použiť ich v pásme. Je rýchly. Je to slušne talentovaný hráč, od ktorého očakávam, že sa stane minimálne hráčom do prvej šestky v Európe. Pri správnej trpezlivosti a rozvoji by z neho mohlo byť aj niečo viac," opisuje Wheeler Cedzovu budúcnosť.

"Myslím si však, že by sa to asi malo začať presunom do Severnej Ameriky, kde by hral v juniorskej súťaži, pretože momentálne nevyzerá ako profesionál pripravený na Európu a žiadna nádej NHL by nemala stráviť sezónu po drafte v českej juniorskej lige."