Draho ho kúpili, dali mu milióny a on sklamal. Urobím hocičo, aby som hral lepšie, vraví

Cena bola sama o sebe vysoká, ale "králi" k tomu pridali aj štedrý kontrakt. Dubois si vďaka nemu zarába 8,5 mil. dolárov ročne do konca sezóny 2030/31.

LOS ANGELES. Niektorí to nazvú nepodareným riskom, iní osobným zlyhaním hráča.

Podobnú situáciu už zažil

Po vypadnutí z prvého kola play-off predstúpil pred novinárov, aby sa kajal.

"Mám pred sebou jediný cieľ, a to odohrať lepšiu sezónu. Urobím hocičo, aby som bol lepší. Viem, že dokážem hrať lepšie," vyhlásil.

A potom hľadal paralely v minulosti. Raz už v podobnej situácii bol, keď prestúpil z Columbusu do Winnipegu a v prvých 41 stretnutiach v drese "stíhačiek" zaznamenal 20 (8+12) bodov.

"Bolo to tam v podstate rovnaké - veľa nových vecí, nová rola, nové všetko. Nepanikáril som, vedel som, čo mám robiť. A nepanikárim ani teraz, nie som v strese. Síce je to frustrujúce a náročné, ale ešte pred rokom som hral, ako dokážem hrať, takže nič nie je stratené. Potrebujem sa do toho opäť dostať," dodal.