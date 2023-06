Brankár je preto, lebo bol lenivý. Bol dobrý pocit vidieť sklamaných Fínov, spomína Urban

„Každý hráč v tíme má nejakú úlohu a ja som tam práve na to, aby som chytal,“ hodnotil skromne svoje výkony. „V zápase proti Fínsku videl každý 56 striel a zásluhy pripisovali mne, ale keď niekto pochváli len brankára, je to dosť nespravodlivé.“

O sebe tvrdí, že jedna z jeho najväčších kvalít je to, že sa nikdy nevzdáva. Najradšej by si kvôli teplej pláži zahral na Floride.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

Začal som v projekte do 18 rokov. Už od začiatku som bol v kontakte so Sioux City a rozoberali sme, čo bude pre mňa najlepšie. Či tam ísť alebo nie, prípadne kedy. Z ich strany tam bol fakt veľký záujem. Konečná dohoda bola, že môžem ostať v projekte a hneď potom letím. Nakoniec sa to posúvalo a musel som odísť skôr. Presunul som sa teda do USHL do Sioux City. Tam bola zase dohoda, že ma pustia na MS do 18 rokov.

Pre mňa to bola veľká skúsenosť. Dalo mi to veľa hlavne po hokejovej stránke, otvorilo mi to viac oči. Ak by som mal porovnať nejaké turnaje predtým a potom majstrovstvá, bolo by to neporovnateľné v tom, ako som sa cítil v bráne.

V klube v USA ste ale stihli odohrať len štyri zápasy.

Áno. Prvý zápas som išiel chytať hneď v ten víkend, keď som priletel. Tam mi to úplne nesadlo, dostal som päť gólov a išiel som dole. Chvalabohu sme ale vyhrali. Potom som bol dvakrát striedaný do zápasu a raz som chytal proti prvému Fargu proti Maťovi Marinovovi. V tom zápase som sa už cítil v bráne dobre, vedel som, čo čakať od toho hokeja, už to nebolo ako v prvom zápase, keď som mal len otvorené oči a ústa naraz a díval som sa, čo sa okolo mňa deje. Bolo to rýchle, iná mentalita hráčov, iný svet. Po čase si to sadlo a bolo to vidieť aj na mojich výkonoch, zoznámil som sa s americkým hokejom.