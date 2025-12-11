Znepokojenie NHL stúpa. Žiadna olympiáda takto nemeškala s arénou, vraví Bettman

Komisár NHL Gary Bettman v vyjadril znepokojenie nad meškaním výstavby hokejovej haly pre zimné olympijské hry Miláno - Cortina d'Ampezzo 2026.
Pomalá výstavba hlavnej haly je sklamaním, povedal v tréningovom zariadení Winnipeg Jets.
NHL už skôr vyjadrila obavy z kvality ľadovej plochy. Liga posiela do Talianska svojich expertov, aby zabezpečili, že ľad bude bezpečný.
„Nechcem do toho ďalej rýpať, ale na všetkých predchádzajúcich olympiádach, či už stavali trvalé alebo dočasné športoviská, nikdy nebol termín dokončenia takýto neskorý, pokiaľ ide o prípravu ľadu. A práve preto sme opatrní,“ citovala Bettmana agentúra AP.
Zástupca komisára NHL Bill Daly uviedol, že termín dokončenia hlavnej haly je stanovený na 2. februára.
Ženský turnaj sa má začať 5. februára a mužský hokejový turnaj je naplánovaný na 11. až 22. februára.
Zariadenie obsahuje klziská menšie, než sú štandardy NHL, no stále v súlade so štandardmi Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Daly predtým povedal, že NHL ani organizátori nemôžu urobiť nič s rozmermi 16-tisícového štadióna Santagiulia Ice Hockey Arena a sekundárneho zariadenia v Rho.
NHL bola zaskočená, keď sa ukázalo, že rozmery oboch klzísk budú o niečo širšie a kratšie, než na čom sa dohodli NHL a IIHF.
Daly uviedol, že liga a Hráčska asociácia NHL (NHLPA) pripomenuli IIHF, že na olympiáde v roku 2030 vo Francúzsku očakávajú ľadovú plochu v štandardných rozmeroch NHL.