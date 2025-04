Z prvej ligy až k bronzu. Tréner Bartovič: Najväčšiu eufóriu som cítil v šiestom semifinále

Znamená to pre mňa aj pre celý klub naozaj veľa. V extralige rozhodne nie je automatické, že tím, ktorý práve postúpi, ide rovno po medailu.

„Do decembra sme sa ešte len hľadali. Potom to celé sadlo a tím sa dostal na vlnu. Bolo to krásne sledovať,“ hovorí tréner MILAN BARTOVIČ o sezóne, ktorá ozdobila žilinskú hokejovú históriu.

Od začiatku sme si nastavili systém a vytvorili sa pracovnú atmosféru. Celá organizácia fungovala. Chalani išli naplno počas celej sezóny. Bola to dlhá, ale krásna cesta.

Samozrejme, keď sme sa dostali až do semifinále, túžili sme ísť ešte ďalej. Škoda, že sa nám to nepodarilo. Po prehranom siedmom zápase som cítil sklamanie. Chýbal nám krôčik.

Ale aj tak, keď som si spätne premietol, čo sme všetko ako tím dokázali, bol som na chlapcov nesmierne hrdý. Pre žilinský hokej je to úspech.

Líšili sa vaše očakávania pred sezónou od toho, čo nakoniec tím dosiahol?

Na začiatku sme sa sústredili na základný cieľ – dostať sa do play off. Pre niektorých to bola vysoká méta. Vedeli sme, ako chceme pracovať a že máme kvalitný tím, ale nepredbiehali sme. Nepozerali sme sa príliš dopredu, ale sledovali sme cestu, ako sa tam dostať.

Počas sezóny prišlo k zmenám v kádri – niektorí hráči odišli, iní pribudli – a až postupne, niekedy okolo decembra, sa to celé začalo usádzať. Potom sme to začali dopĺňať tak, aby sme boli čo najúspešnejší v play off.