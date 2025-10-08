Edmonton si drží tím pokope. Zmluvu podpísal aj so švédskym veteránom

„Olejári“ urobili ďalší dôležitý podpis smerom do budúcna.

EDMONTON. Švédsky hokejista Mattias Ekholm zostáva minimálne do konca sezóny 2028/2029 súčasťou Edmontonu Oilers.

Vedenie účastníka zámorskej NHL podpísalo s 35-ročným obrancom nový trojročný kontrakt v hodnote 12 miliónov amerických dolárov.

„Olejári“ urobili ďalší dôležitý podpis smerom do budúcna. Prednedávnom si poistili služby obrancu Jake Walmana na sedem rokov a Connor McDavid zostáva súčasťou tímu na minimálne ďalšie dva roky.

Ekholm odohral v predchádzajúcom ročníku 72 súťažných duelov, zaknihoval v nich 10 gólov a 29 asistencií. Informácie priniesla agentúra AP.

