Trenčín získal útočníka Spišskej Novej Vsi, opačným smerom putuje mladík Drábek

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kluby hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Trenčín si vymenili hráčov.

Dvadsaťosemročný útočník Matej Giľák odchádza do Trenčína na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny, po nej sa však vráti späť k Spišiakom, nakoľko má u nich platnú zmluvu do roku 2025. Opačným smerom putuje mladík Michael Drábek.

Giľák strelil v doterajších šiestich zápasoch sezóny jeden gól.