Najrýchlejším hráčom NHL je Slovák, akú rýchlosť mu namerali?

Vedenie klubu z kanadskej metropoly určite neľutuje dôveru, ktorú vložilo do 24-ročného hráča spod Tatier. Neustále vykazuje herný progres a do tejto sezóny vstúpil ziskom 4 bodov (1+3) v prvých dvoch zápasoch.

Je veľmi pravdepodobné, že sa na čele tohto rebríčka NHL nejaký čas udrží. Za celý minulý ročník boli totiž namerané len štyri rýchlejšie časy – Owen Tippett (38,97), Connor McDavid (38,93), Luke Hughes (38,93) a Brayden Point (38,86)

Rýchlosťou sa blysol aj Fehérváry

V tejto súvislosti je zaujímavý počin Martina Fehérváryho z Washington Capitals, ktorému v januári 2023 v zápase proti Columbusu namerali hodnotu 38,96 kilometrov za hodinu.

Bol to tretí najrýchlejší čas sezóny 2022/23 a spomedzi obrancov je to aktuálny rekord NHL. Najbližšie k jeho prekonaniu bol v minulej sezóne Luke Hughes (38,93) z New Jersey Devils.