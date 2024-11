Pospíšil fauluje, Calgary prehráva. Tréner ho kritizuje: Nie je to v poriadku

Hrá sa bitka o Albertu. V jednom z najostrejších derby súčasnej NHL začali lepšie “olejári”, no Calgary vyrovnalo z 0:2 na 2:2.

CALGARY. Puk sa za stavu 2:2 v 50. minúte zápasu dostal do rohu za bránku Edmontonu. Korčuľuje k nemu útočník Calgary Martin Pospíšil, aby ho udržal a založil akciu, ktorou zlomí duel na stranu nabudených “plameňov”.

Rovnaký, no predsa iný problém

Martin Pospíšil má problémy s disciplínou aj v druhej sezóne v NHL.

Vlani o ňom niektorí hovorili ako o zákernom hráčovi. Dostal tri vyššie tresty, raz bol suspendovaný, keď protihráča Dunna zo Seattlu poslal z nebezpečnej vzdialenosti hlavou napred na mantinel.

Vtedy o ňom kouč hovoril ako o cennom hráčovi, ktorý sa musí naučiť balansovať na tenkej hrane medzi tvrdou a nedisciplinovanou hrou.

Vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie v sezóne 2024/25 by sa dalo konštatovať, že je na dobrej ceste dokázať to. No i napriek tomu škodí tímu pričastým vysedávaním na trestnej lavici.

Tentoraz nevalcuje protihráčov tvrdými, ale zbytočnými faulmi. Jeho tresty v ofenzívnej zóne patria v médiách v Calgary k najdiskutovanejším témam.