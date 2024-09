Pospíšil potom, čo sa stal centrom: Svoju tvrdú hru nezmením

"Teším sa na novú sezónu. Dostal som šancu hrať v strede útoku s Hubym a Manthom. Snáď to bude fungovať. Sú to dvaja veľmi dobrí hráči," povedal v predsezónnom kempe.

CALGARY. Martin Pospíšil čoskoro začne svoju druhú sezónu v NHL. Už tá prvá bola plná výzev, no to sa ani teraz nezmení.

"Je to iné. Musíte hrať chytro. Nie je to ľahké, hlavne v NHL. Uvidíme, ako sa to vydarí, ale nebojím sa. Verím si, že dokážem hrať centra. Budem hrať, ako viem, akurát v strede," pokračoval.

"To sa nikdy nezmení. Len musím byť opatrnejší, ale nezmením to, ako hrám. Niekedy potrebujem ísť do súbojov pomalšie a púšťať sa do bodyčekov, keď čelím hráčovi a nie zozadu. Vlani som sa mnohé naučil.

Snažím sa hrať tak tvrdo, ako môžem a tak pomôcť vyhrávať. V mojej hre budú vždy bodyčeky a vždy budem tvrdý pri napádaní, ale musím to udržať v povolených medziach," uznal.

Zdá sa, že má miesto v zostave "plameňov" už isté. On však hovorí opatrnejšie, hoci vie, že ho minulá sezóna posunula míľovými krokmi.

"Bol to dobrý rok. Snažil som sa budovať sebadôveru. Ale bol to len začiatok. Môj cieľ je byť ešte lepší a zahrať si v play-off. To je vec číslo jeden. A hoci sa cítim komfortnejšie, stále musím bojovať o svoje miesto," vyjadril sa.