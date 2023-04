Hossa sa lúči s kariérou. Do Trenčína si prídu zahrať Chára či Lidström

Počítame aj s tým, že nie všetci budú môcť prísť. Do akcie zostáva tri a pol mesiaca, a tak niekto môže prisľúbiť účasť a niečo do toho môže prísť. Verím, že z tých, čo potvrdia účasť, tak 90 percent príde."

"Jasné, že počas MS tu boli zaujímavé mená. Možno práve tí hráči, ktorých fanúšikovia sledovali v NHL a nemali možnosť prísť do USA, tak teraz sa snažíme, aby práve ich mohli uvidieť. Síce už po kariére, ale stále sú to osobnosti, ktoré sú v Sieni slávy. Niektorých dresy visia pod strechou štadióna," uviedol člen Hokejovej siene slávy v Toronte.

Zápas bude mať tiež charitatívny rozmer, po jeho odohratí jednotliví hráči podpíšu svoje špeciálne dresy a tie poputujú do dražby: "Cieľom je pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú."

"S Johnym som mal zaujímavú debatu. On si zoberie čas na rozmyslenie, váži si to. Momentálne však bude záležať na tom, či bude pokračovať v kariére. Keď sa rozhodne skončiť, tak bude mať viac času, potom je vyššia šanca, že príde," povedal Hossa.

Účasť Hossovho bývalého spoluhráča z Chicaga Patricka Kanea komplikuje fakt, že tridsaťštyriročný Američan je stále aktívny hráč. Po šestnástich rokoch strávených v drese "jastrabov" bojuje v play-off za New York Rangers.

"Zatiaľ som s ním nevolal. Je to pochopiteľné, keďže hrá play-off. Počkám si, samozrejme, bolo by to obrovské meno, ale zrejme bude chcieť stráviť čas s rodinou. Už chalanov poznám, preto nemám veľké oči, ale za opýtanie človek nič nedá. Som opatrný a idem na to s pokorou. Budem rád, keď vyjde aspoň polovica mien."

Medzi oficiálne potvrdených hráčov patrí aj trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Švéd Nicklas Hjalmarsson, ktorý spolu s Hossom pôsobil v Chicagu.