Do klubu prišiel len nedávno. Colorado podpísalo s brankárom päťročnú zmluvu

Blackwood prišiel do Colorada v decembri 2024 výmenou zo San Jose.

Nová zmluva s priemerným ročným platom 5,25 milióna dolárov vstúpi do platnosti od nasledujúcej sezóny 2025/2026 a vynesie mu celkovo 26,25 miliónov dolárov.

DENVER. Kanadský hokejový brankár Mackenzie Blackwood sa dohodol s klubom Colorado Avalanche na pokračovaní spolupráce do konca sezóny 2029/2030.

V prebiehajúcom ročníku 2024/2025 mu končí dvojročný kontrakt s priemerným platom 2,350 milióna dolárov.

Blackwooda draftoval v roku 2015 klub New Jersey Devils v 2. kole zo 42. miesta. V organizácii pôsobil až do konca júna 2023, keď ho klub vymenil do San Jose.

