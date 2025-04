Manažér Slovana Havlíček: Chceli sme napodobniť Nitru, ale uverili sme klamstvu, že sme hrozní

Hokejový Slovan v aktuálnom ročníku vypadol už v predkole play-off so Zvolenom a nakoniec obsadil až 9. miesto, čo je najhoršie umiestnenie klubu v slovenskej najvyššej súťaži. Vedenie tímu urobilo okamžite po sezóne rázne rozhodnutia a už teraz sa sústredí na novú. „My sme Slovan, vždy chceme hrať finále a o titul. V mojich očiach sme preto urobili všetko. Výsledok bol ale pravý opak,” hovorí v rozhovore pre Sportnet generálny manažér tímu LUKÁŠ HAVLÍČEK.

Ako s odstupom času hodnotíte sezónu 2024/25?

Sme nespokojní. Úprimne, nečakal som, že vypadneme so Zvolenom. O to ťažšie to bolo stráviť. Sezónu končíme až teraz. Hráči tu boli do polovice apríla, trénovali. Okamžite sme sa pustili do roboty. Urobili sme veľa krokov k ďalšiemu ročníku a k tomu, aby sme boli pripravení a v budúcej sezóne sa umiestnili na lepšom mieste.

Predsezónne ciele smerovali oveľa vyššie, po príchode ste hovorili o finále či dokonca titule. Čo boli hlavné dôvody neúspechu? Nikdy som nemenil rétoriku a poviem to aj teraz. My sme Slovan, vždy chceme hrať finále a o titul. V mojich očiach sme preto urobili všetko. Výsledok je ale pravý opak, veľmi negatívny. Je to klišé, ale musíme sa poučiť a nastaviť charakter a pracovnú morálku tímu tak, aby sme podobné veci už neriešili.

V polovici februára v klube skončil hlavný tréner Peter Oremus a na striedačke pokračovali jeho asistenti Tomáš Surový a Jaroslav Obšut. Ako sa odstupom času pozeráte na tento krok? Nemal prísť už možno skôr? Prečo ste nesiahli po inom trénerovi? Zmenu sme robili v dobrom očakávaní, že sa zmení toho veľa a dáme tímu impulz. To sa mentálne a psychologicky podarilo, ale výsledkovo nie. Po bitke je každý generál. Teraz môžeme hodnotiť, že zmena nevyšla. Na druhú stranu, z vnútorného procesu sme mali pocit, že sme urobili všetko preto, aby sme sa zdvihli. Bohužiaľ, nevedeli sme sa striasť prehier a neprepli sme na play-off hokej. Bol to teda nevydarený krok. Neuvažovali ste o tom, že siahnete po novom trénerovi už počas sezóny? Hľadali sme a v tej chvíli sme sa dohodli s novým trénerom na budúci rok. Privádzať niekoho na dva a pol mesiaca je veľmi ťažké.

Tomáš Surový ako hlavný tréner HC Slovan Bratislava. (Autor: Martin Klučka)

Tréner Oremus by na lavičke Slovana skončil, aj keby bol ročník úspešný? Áno.

Lídri tímu Samuel Takáč a Michal Sersen hovorili o „zrejme najhoršej sezóne Slovana v histórii”. Viete sa stotožniť s týmto názorom? Určite. Chalani majú odohraných veľa sezón, hodnotili to zo svojho pohľadu. Ale áno. Všetci, ktorí sme boli súčasťou tímu, a keď prihliadame na podmienky, postavenie klubu a meno, si musíme vyhodnotiť, že to bola najhoršia sezóna v ére samostatnosti. Neúspešnú sezónu ste museli odprezentovať aj novým majiteľom klubu. Aké bolo hodnotenie z ich strany? Neboli spokojní. Od výmeny trénera sme urobili veľa práce, aby sme boli na play-off pripravení. Cieľom bola prvá štvorka, potom sme chceli udržať prvú šestku a nakoniec sme šli do predkola. Taký je život. Rátali sme však s tým, že postúpime. Verili sme, že to zmeníme. Všetci ľudia pracovali naplno, nemôžem nikomu nič vytknúť. Každé oddelenie, od realizačného tímu, cez obchod a marketing, bolo nastavené tak, že to vezmeme ťažšou cestou. Chceli sme napodobniť Nitru z minulej sezóny. To sa, bohužiaľ, nepodarilo. O to viac boli sklamaní aj majitelia, ktorým sme museli predložiť hodnotiacu správu. Teraz bude na nás väčší tlak, aby sme dokázali, že vieme, čo robíme.

Hráči podľa vašich slov nedokázali ísť na hranu a nakopnúť sa, dokonca ani vo vyraďovacej časti. Čo spôsobilo, že kabína sa nevedela „nabudiť “ v správny moment? Aká bola nálada v tíme? Toto riešime už viac ako mesiac, vlastne odkedy sme skončili sezónu. Snažíme sa tomu predísť. Neviem. Zrejme je to zrkadlo posledných rokov, keď sme pozabudli na základné veci, ako sú pracovná morálka a nasadenie hráčov. Stalo sa nám to aj počas sezóny. Budem sa opakovať, ale napríklad v zápase proti Trenčínu (2:4, pozn. red.). Takýto zápas si už nechcem zopakovať. A to som nebol na ľade. Nesmie sa to stať žiadnemu tímu, nielen Slovanu. Ja by som takýmto spôsobom nechcel prehrať ani šípky v bare, pretože som veľmi súťaživý. Nám sa to však stalo. Potom tam bolo veľa ukazovania okolo seba, to on a on. O tomto sa bavíme. Každý mohol pre výsledok urobiť niečo naviac, ale teraz musíme začať od seba. Play-off sa hrá, ako sa hovorí na krv, a to sme nevedeli urobiť. V kabíne si zobral slovo najmä Mišo Sersen a potom aj ostatní, povedzme z toho stredu, od ktorých sa bude čakať, že preberú úlohy lídrov. Zodpovednosť bude aj v budúcej sezóne stáť na ich pleciach, majú tu dlhodobé zmluvy. Musia byť voči sebe zodpovední, na ľade si kryť chrbát.

Počas posledných zápasov základnej časti, a rovnako aj v predkole proti Zvolenu, na hokejistov Slovana bučali a pískali fanúšikovia. Stretli ste sa po sezóne aj s oficiálnym fanklubom? Vysvetlili ste im situáciu v tíme? Výkonný riaditeľ klubu Peter Kúdelka sa stretol s výborom oficiálneho fanklubu Verní Slovanu. Ľudí musíme presvedčiť tvrdou prácou na ľade, čo sa nám počas ročníka nepodarilo. Keď som si myslel, že prekročili hranice, tak som to povedal. Keď som si myslel, že sme nedodali výkon ako tím, tak som to tiež povedal. Stále o tom hovorím. Verím, že tu budujeme komunitu. Ja si nič viac neprajem, len nech ľudia vidia, že hráči robia pre výsledok maximum. Zároveň verím, že veci ako bučanie a odchádzanie zo sektoru sa nám už nebudú stávať. Ale k tomu sa musia pridať aj hráči, svojim výkonom a oduševnenosťou. V rozhovore pre klubový web ste hovorili o mentálnom nastavení hráčov. Uviedli ste, že na Slovan je “neustále prítomný tlak na úspešný výsledok”. Pre najúspešnejší slovenský klub je to prirodzené. Pracovali ste počas sezóny aj s mentálnym trénerom? Ak máte skúsenosť s profesionálnym hokejom, tak viete, že vo veľa situáciách ste aj psychológ a mentálny kouč. Zaoberali sme sa s tým aj počas sezóny. Z mentálnej stránky, nastavenia tímu a pozitivizmu sa urobilo v kabíne veľa práce. To sú veci, ktoré ľudia nevidia. Ale ak sa to neodzrkadlilo na ľade, asi sa dá urobiť ešte viac.

Ten tlak... Ten je podľa mňa vytvorený aj médiami. Pokiaľ tu však hráč nezvláda tlak, nech nehrá za peniaze, nech to nerobí. Tlak k tomu jednoducho patrí. Ste verejne známa osobnosť, ktorú platia ľudia za to, že chcú vidieť výkon. Je to jednoduché. Ak s týmto niekto nie je stotožnený, tak by to mal prestať robiť. A je úplne jedno, či je to Slovan alebo iný tím. Tu ste možno viac na očiach, ale tlak je úplne rovnaký.

Na snímke generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček. (Autor: TASR)

Povedali ste, že hráči sú v Slovane viac na očiach. Ako to myslíte? Stále sme v médiách. Sme tím, na ktorom sa dobre naháňajú kliky. Slovan sa dá do nadpisu, aby to prilákalo fanúšika a nakoniec to nie je ani pravda. Chodí mi súhrn z médií, sme tam skoro každý deň. Články potom veľakrát nie sú založené na faktoch a číslach, ale na princípe jedna pani povedala. Potom sa to vezie, ako sa stalo napríklad s našimi fanúšikmi. Snažím sa byť férový človek, opierajúci sa o nejaké fakty. Keď však fanúšikovia zakričia jednu vetu a potom sa z nich urobia najhorší priaznivci na Slovensku, je to ťažké. Takéto veci sa ľahko píšu v súvislosti so Slovanom. Dá sa dobrý titulok a hotovo.

Keďže sledujete online priestor, médiá a sociálne siete, ako na vás osobne vplýva tlak a kritika? Snažíme sa s tým pracovať tak, aby sme sa stali lepšími. Jedna vec je kritika, ktorá vás vie posúvať dopredu, druhá vec sú bludy. Mrzí ma, že sme si v prebiehajúcej sezóne vytvorili obraz sami o sebe. Spadli sme do absolútnej nepravdy, že nemáme kvalitný tím a že sme hrozní. Poďme sa ale baviť o faktoch. Máme dvoch hráčov, ktorí boli medzi najlepšími Slovákmi v kanadskom bodovaní. Máme hráčov, ktorí hrali na úrovni bodu na zápas, ale aj veľa zranených hokejistov. To sú objektívne veci. Potom sme z toho urobili scenár, že Slovan nemá nikoho, nevie nikoho poraziť a nikto sa ho nebojí. To je čo? Vtedy som veľmi vytočený. Takto to proste nemá byť. Ako som povedal, my pracujeme pokorne. Aj keby sme vyhrávali, nebudem samoľúby a povýšenecký. Keď zase prehrávame, snažím sa prísť na to, čo môžeme zlepšiť. Musíme sa starať o seba, ale zároveň musíme mať zdravé sebavedomie v tom zmysle, že sme pre klub urobili všetko. Myslím si, že u nás môžeme urobiť ešte viac práce. Od hráčov na ľade počínajúc, po fanúšikov. A, toto zdôrazním, až po legendy klubu. Lebo toto, čo predviedli naši bývalí hráči - a je jedno, či tu je Havlíček alebo je to najhorší výsledok v histórii - nie je správne. Každý by sa mal pýšiť klubom a značkou a nie dávať mediálne výstupy, kde si kopne do, takpovediac, ležiaceho. To je proste slovenská mentalita. Ľudia majú špecifickú chuť sa prezentovať v médiách a povedať, že Slovan dnes hrá na prd, tak si do neho ešte kopnem. Pritom ste za klub odohrali 300 zápasov a je to váš klub, na ktorý by ste si nemali nechať siahať. Tak to vidím ja. Videli ste niekde v Česku alebo v Severnej Amerike, aby bývalý hráč nadával na svoj klub? Neexistuje, aby sme sami seba hanili vo vystúpeniach. To nedopustím.

Prečo sa podobné veci dejú práve v Slovane Bratislava? Neviem. Možno je to spôsobené aj negativitou voči hlavnému mestu, možno voči ľuďom, čo niečo dosiahli. Možno je v tom nejaká závisť. Faktorov je viac. Jeden z mojich cieľov je vytvoriť na Slovane „bublinu", do ktorej budete môcť prísť s rodinou a užijete si hokej. Nemusíte byť úžasný hokejový fanúšik a možno neprídete ani za víťazstvom, ale privediete rodinu za zábavou a emóciou. Nehovorím, že nechceme vyhrávať. Je tu ale časť ľudí, ktorých by som si prial mať na štadióne a ktorí by ocenili peknú akciu potleskom. Alebo ak tu bude hrať hviezda, ako napríklad Richard Pánik, tak sa na ňu prídu pozrieť. Pánik nie je Bratislavčan, ale je to reprezentant, má 500 zápasov v NHL a chcem takých hráčov vidieť na Slovensku. Či už ich donesie Slovan alebo aj Trenčín.

Kým vlani ste nemali, zo známych dôvodov, príležitosť tvoriť kostru tímu, tento rok ste na dlhodobých zmluvách pracovali už dlhší čas. Ako sa odrazí vaša práca na zložení tímu? Teším sa na to, veľmi. Vždy je ťažké obchodovať s hráčmi počas sezóny, ale to nie je žiadna výhovorka. Mám nejakú víziu, ako chcem, aby mužstvo vyzeralo. Staviam si tím od začiatku a teším sa na to, čo z toho vzíde. V podstate hráčov podpíšem a potom príde trénerský tím, ktorý s nimi bude pracovať. A toto sa musí nejakým spôsobom skĺbiť. Teším sa aj na procesy počas leta. Budeme tvoriť auru kabíny a charakter. To je jedna z vecí, ktoré musí mať klub. Hráči sa musia stotožniť s logom, ktoré nosia na hrudi.

Výpoveď po sezóne dostalo až 11 hokejistov, čo je skutočne veľký rez kádrom. Nebojíte sa, že kabína stratí práve spomínanú chémiu a charakter? Nebojím sa toho. Dal som šancu odchovancom ako Kukumberg a Jendek, v tíme ostáva Lukošík a Kráľovič. To je mlaď, ktorá musí mať Slovan v srdci. Potom tam máme šesť hráčov, ktorí musia ťahať mužstvo a aj nových hráčov, ktorí prídu. Musia ich infikovať Slovanom. Máme mladých hráčov, strednú generáciu aj skúsených hokejistov. Toto si spolu musí sadnúť. To, že to nebude možno už na začiatku augusta, to je normálne. Také veci sa dejú. Káder chceme stabilizovať na ďalšie dva roky, aby pracoval spoločne a aby každý vedel, čo má od druhého očakávať. Potom ostáva už iba to, aby boli všetci zdraví a naplnili potenciál. Podľa našich informácií Slovan neponúkol novú zmluvu kapitánovi a veteránovi Michalovi Sersenovi, ale zatiaľ nefiguroval ani na zozname hráčov, s ktorými už nepočítate. Viete objasniť túto situáciu? Stále je to v riešení. Klub bude o tom informovať neskôr. Nemám čo k tomu viac dodať. Aktuálne máte voľné tri miesta pre legionárov. Máte už vyhliadnuté konkrétne mená? Aká je situácia na trhu so zahraničnými hráčmi? Legionárske miesta už máme zaplnené. Ich príchod oznámime čoskoro.

V minulosti bol na pol ceste do Slovana aj Jaroslav Halák, ktorý je aktuálne stále bez akejkoľvek zmluvy. Vtedy jeho príchod stopol tréner Oremus. Viete si predstaviť, že by ste ho získali teraz? Nie. (smiech). Ja Jara poznám osobne a veľmi rád by som ho mal v tíme. Ale v čase, keď bol v tréningovom procese. Pokiaľ brankár dva roky nechytá, tak si myslím, že kariéra je už uzavretá. Ale to je len môj pohľad. V médiách posledné týždne rezonovala správa o novom trénerovi. Agentúra SITA informovala, že sa ním stane Peter Draisaitl, ale klub to dementoval. Podľa vašich slov na lavičku Slovana zasadne zahraničný kouč. Viete už teraz prezradiť jeho meno? Stále ctím dohodu, že keď tréner niekde pôsobí, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Je veľmi dôležité, aby sa takéto veci komunikovali až potom, keď je všetko dohraté. Slovan v posledných rokoch nemal v kádri veľké hviezdy a fanúšikovia často hromžili, že sa nemajú na koho pozerať. Zmení sa toto tvrdenie v budúcej sezóne? Myslím si, že posledné roky absentovala propagácia a marketing hráča, na ktorého by sa mali prísť ľudia pozerať. Hráči, ktorí tu teraz pôsobia, nie sú známi, ako v minulosti. Keď spomeniem mená ako Kapuš, Lipiansky, Uram alebo Cíger, to boli mená a osobnosti, o ktorých bol všade záujem. Aj na autobusovej zastávke. Dnes môžeme polemizovať, či by sa o niektorého z našich hráčov strhol na ulici záujem. Možno o Pecarara. Myslím si, že tím by nemal byť len o jednej hviezde. Budeme mať veľmi dobrý tím, aby si každý mohol nájsť svojho obľúbenca, ktorý bude na ľade podávať dobré výkony, strieľať góly a pod. My musíme urobiť veci mimo ľadu, aby sa s hráčmi ľudia dokázali stotožniť a aby vedeli, kto to vlastne je.

Ale to nie je len o jeho mene. Pozrite sa, ako sme dopadli s Ritchiem. Veľké meno a... Ani nemám čo k nemu dodať. Chceme fungovať tým spôsobom, že hviezdy si sami urobíme. Chceme, aby sa ľudia nadchli nad tým, že toto je hráč, ktorý odvádza dobrú prácu, toto je Bratislavčan, Slovanista, tento dohráva súboje, druhý zase strieľa pekné góly, teším sa aj na jeho oslavy. Toto všetko má hokej prinášať. Verím, že máme natoľko zaujímavý tím, aby si ľudia našli svoje hviezdy. Aktuálne začínate v klube, takpovediac, skoro od nuly. Plánujete budovať tím aj okolo mladých hráčov, podľa vašich slov ste zlepšili podmienky v juniorke a celkovo v mládežníckych tímoch. Za koľko rokov by sa mohli dostaviť prvé plody tejto práce? Verím, že sa to začne ukazovať hneď. V mládeži sme urobili veľa krokov. Množstvo hráčov má dvojcestné zmluvy, aby mohli reálne bojovať o šancu v prvom tíme. Sme v úzkej spolupráci s klubom HC TEBS Bratislava (Hamuliakovo), kde sa mladí hráči budú môcť rozvíjať, kým budú pripravení na extraligu. Spolu s Peťom (Kúdelkom) pracujeme dlhšie pri mládeži, tak si dovolím tvrdiť, že v rozvoji hráča vieme, čo chceme docieliť. V prvom rade musia byť fyzicky pripravení, aby sme ich vedeli zaradiť do zostavy. Sme otvorení mnohým možnostiam. Mládež mala túto sezónu dobré výsledky a my ju chceme v tomto smerovaní podporovať.

Spomenuli ste spoluprácu s Hamuliakovom. Nechystáte sa teda obnoviť projekt Modré krídla Slovan, ktorý roky fungoval v Tipos SHL? Viete, o tejto veci rozhodli bývali majitelia ešte pred naším príchodom. Keď sme nastúpili, tím Modré krídla už nebol prihlásený v súťaži, projekt bol zrušený. Otvárať takýto rezervný tím po tom, čo odišlo veľké množstvo hokejistov preč, by bolo mimoriadne náročné. Hráči sú už podpísaní v iných kluboch. Ak by sme niečo podobné chceli urobiť, museli by sme si zostavu vychovať od mládeže. A to je beh na trochu dlhšiu trať. Aktuálne sa nám lepšie javí spolupráca s Hamuliakovom. Nevylučujeme, že v budúcnosti takýto projekt opäť otvoríme, ale musí nám to dávať zmysel. Ovplyvnil výsledok Slovana hľadanie reklamných partnerov na novú sezónu? Nie. Vrátim sa k tomu, čo sme už spomínali. Negativita niekde v komentároch na Facebooku nie je relevantná. Ľudia, ktorí sú tu s nami, vidia, že my sme si tu nešpárali v nose. Naši partneri videli, že sme tu častokrát nocovali a pracovali. Samozrejme, aj oni boli nahnevaní a bolo im to ľúto. Dnes musím zaklopať, ale máme dobrých partnerov, ktorí nám veria a my nemáme s nimi žiadny problém.

Ak nie výsledok, tak spoločenská situácia a kríza celkovo? To určite. Sledovanosť športu má klesajúcu tendenciu. Ale my máme byť nástroj, ktorý v zhluku všetkých daní, zlej ekonomickej situácii a podobných problémov ľuďom pomôže. Oni majú prísť na štadión zabaviť sa, stretnúť sa s kamarátmi a pri hokeji zabudnúť na starosti. Áno, ľudia musia nájsť peniaze na vstup, ale dúfam, že cena nie je rozhodujúci faktor. Budú sa v novej sezóne meniť ceny lístkov a permanentiek na nový ročník? Čo sa týka vstupeniek, pre fanúšikov chystáme veľkú vec. Bude to zaujímavé riešenie, ktorého je Slovan hodný. K cenotvorbe sme sa zatiaľ ešte nedostali, takže viac prezradiť neviem.