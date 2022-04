Vegas či Dallas? V hre o play off NHL je posledných päť tímov, takéto sú ich šance

Najväčší favoriti na prvý výber sú Montreal a Arizona. Ďalší adepti na vysoké voľby sú Seattle, Philadelphia či New Jersey.

Základná časť sa skončí 1. mája, keď v preloženom zápase nastúpia hráči Seattlu a Winnipegu. Pre väčšinu tímov sa skončí už 29. apríla. Dovtedy majú kluby posledné šance prebojovať sa do play off alebo zvýšiť svoje šance v draftovej lotérii.

NEW YORK. Koniec základnej časti v NHL sa blíži. Tímy odohrajú počas prebiehajúceho týždňa posledné zápasy v ročníku 2021/22.

Ako momentálne vyzerajú šance na postup do play off? Kedy sa odohrajú najväčšie boje?

Smolu má Chicago. Voľbu v prvom kole vymenili za Setha Jonesa do Columbusu a napriek tomu, že sú momentálne šiesty najhorší tím, vyberať v prvom kole nemusia. Ich voľba im ostane len v prípade, že budú vyžrebovaní na prvých dvoch miestach.

V posledných zápasoch sa rozhodne len o konkrétnych dvojiciach tímov. Aj víťazi divízii vyzerajú byť jasní. Florida je najväčším favoritom na zisk Presidentovej trofeje pre víťaza základnej časti. Carolina má štvorbodový náskok na čele vlastnej divízie pred New Yorkom Rangers. Tieto tímy budú čakať na súperov, ktorých v prvom kole privítajú doma.

V Západnej konferencii je to oveľa dramatickejšie, ale aj tam sa čoskoro vyjasní, koho sezóna pokračuje. K dispozícii sú ešte tri postupové miesta a v hre je stále päť tímov.

Najväčšími favoritmi na obsadenie zvyšných troch postupových priečok sú Los Angeles, Nashville a Dallas. Čo by sa muselo udiať pre postup Vegas alebo Vancouveru? Aké scenáre sa musia naplniť pre zvyšných päť tímov v hre?

Los Angeles Kings

„Králi“ sú len krok od vytúženého postupu do play off, kde by sa stretli s Edmontonom. Los Angeles majú 96 bodov a ostáva im odohrať dva zápasy proti Seattlu a Vancouveru.

Vegas majú len teoretickú šancu na predbehnutie tímu z Kalifornie. „Zlatí rytieri“ by museli zvládnuť zvyšné zápasy bez prehry a „králi“ zase obidve stretnutia prehrať.