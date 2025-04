Známe meno NHL je bez práce. Islanders prepustili manažéra po siedmich rokoch

NEW YORK. Lou Lamoriello skončil po siedmich rokoch vo funkcii generálneho manažéra New Yorku Islanders.

Islanders sa počas tohto obdobia dostali do play off štyrikrát v šiestich sezónach. V skončenej základnej časti nazbierali 82 bodov a do vyraďovačky sa neprebojovali, od pozície Montrealu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii ich delilo deväť bodov.