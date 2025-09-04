Manažér Zvolena: Tréner si s hráčmi nevedel dať rady, musel prísť niekto, kto má rešpekt

„HKM to je česť a sláva, uvedomte si to.“ Takýto odkaz dostali hokejisti Zvolena od fanúšikov počas decembra minulého roka, keď sa trápili na spodných priečkach extraligovej tabuľky.
Predsezónne ciele hovoriace o umiestnení v prvej štvorke sa rozplynuli a tím musel bojovať aspoň o účasť v predkole play-off. V januári prišla aj trénerská zmena – Martina Štrbu vystriedal skúsený Peter Mikula.
Zvolenskí „rytieri“ sa postupne pozbierali, prebojovali do play-off a tam vyradili Slovan Bratislava aj víťaza základnej časti zo Spišskej Novej Vsi. Stopku im vystavili až v semifinále Košice, a tak sezónu zakončili na konečnom 4. mieste. Pod Pustým hradom však spokojní neboli.
Pred začiatkom nového ročníka športový manažér LADISLAV ČIERNY odmieta veľkohubé vyhlásenia. Namiesto toho dúfa, že mužstvo bude predovšetkým baviť divákov atraktívnym hokejom.
Vráťme sa k uplynulej sezóne. Zvolen mal veľmi zlý úvod, po ôsmich kolách mal iba jednu výhru a potácal sa na dne tabuľky. Ak sa na to pozeráte s odstupom času, čo bolo príčinou neúspechu?
Až do januára to bolo veľmi ťažké, hrali sme o 9. alebo 10. miesto. S tým spokojnosť nebola. Myslím si, že káder bol dobrý, urobili sme aj nejaké výmeny, ale nepomohlo to.
V januári ste nakoniec vymenili trénera - Martina Štrbu nahradil skúsený Peter Mikula. Bola to nakoniec správna voľba?
Bola to síce najťažšia výmena, ale museli sme to spraviť, aby sme tímu dali nový impulz. Nič iné nám neostávalo.
Tréner si s hráčmi nevedel dať rady a asi tam musel prísť človek, ku ktorému majú hokejisti väčší rešpekt.
Peťo Mikula s tímom urobil veľký progres a odzrkadlilo sa to potom aj v play-off.
Povedali ste, že „tréner si s hráčmi nevedel dať rady". Boli v kabíne aj nejaké nezhody medzi mužstvom a trénerom?
Ťažko povedať, ale ja si myslím, že asi áno. S trénerom nevychádzali dobre, jednoducho si nesedeli.
Je náročné to hodnotiť z mojej pozície, nechcem hovoriť za trénera alebo hráčov, ale videli sme, že to nešlo. Nesúlad medzi kádrom a trénerom sa potom prenášal aj na ľad. Myslím si, že výmena nakoniec tímu pomohla.
Pri podobných výsledkových krízach sa väčšinou pristupuje k zmene trénera, keďže je to jednoduchšie, než vymeniť viacero hráčov. Nemali však v tomto prípade určitý podiel zodpovednosti aj samotní hokejisti?
Samozrejme. Často sme sa s nimi rozprávali, riešili sme to. Určite to nebolo len o trénerovi, ale aj o hráčoch. Nemôžeme zvaliť všetku vinu na trénera, to určite nie.
Na to sú tam hráči, ktorí sú dobre platení, aby hrali a nevyhovárali sa. Musia byť profesionáli a k tomu potom aj tak pristupovať. K tréningu a potom aj k zápasom.
Vy ako bývalý hráč, snažili ste sa v tejto situácii odovzdať svojim zverencom skúsenosti z vašich aktívnych čias?
Určite áno. Viackrát som im povedal, ako som fungoval, keď som mal problémy s trénerom a pod. Vyrozprávali sme si to, ale aj tak to nepomohlo.
Čo zmenil v kabíne tréner Mikula, že neskôr sa mužstvu opäť podarilo vyhrávať?
Zmenil toho dosť - systém, tréningy a v neposlednom rade prístup k zápasu. Určite mu pomohol aj rešpekt, ktorý za tie roky má.
Výsledkovú mizériu ste nakoniec obrátili, v predkole play-off ste vyradili Slovan a neskôr vo štvrťfinále aj víťaza základnej časti Spišskú Novú Ves. Môžete teda hodnotiť ročník ako úspešný?
(smiech) Ťažko povedať. Áno, ukončili sme ročník na štvrtom mieste, čo bol predsezónny cieľ, ale keby som to mal hodnotiť globálne, tak sezóna nebola taká, akú sme si predstavovali.
Museli sme urobiť veľa zmien v mužstve, trénera a bol na nás veľký tlak. Koniec sezóny sa nám páčil, vyradili sme jedného silného súpera, potom druhého, ale trištvrte ročníka to nebolo dobré.
Pred novou sezónou odišlo z tímu 8 hráčov, naopak pribudlo 9 hokejistov. Bola potrebná takáto veľká obmena kádra?
Určite áno. Bolo potrebné doniesť novú krv, nových hráčov. Myslím si, že by sa kabína mala takto oživiť každý rok.
Okrem jedného hráča ste vymenili aj všetkých importov. Aktuálne ich máte na súpiske sedem, ale od nového ročníka môže nastúpiť na zápas len šesť legionárov. Ako budete riešiť túto situáciu?
V tíme ostal kanadský obranca Gianni Fairbrother, ale má problémy s kolenom a k tímu sa pripojí až teraz v septembri. Stále sa však dáva dokopy a rekonvalescencia bude ešte trvať nejaký čas, približne dva mesiace.
Chceli sme to vyriešiť takto a mať v zálohe jedného z nich. Ak budú všetci zdraví, určite jeden z nich nebude hrať. Sme však pripravení aj na variant, keď nebude všetko v poriadku.
Ako klub prijal zmenu v podobe zníženia legionárov?
V podstate sme s tým súhlasili. Ako kluby sme rokovali so zväzom a väčšina z nás hlasovala za zníženie počtu zahraničných hráčov. Cieľom by tak malo byť uprednostňovanie Slovákov.
Zo zahraničných hráčov azda najviac vyčnieva meno Jayce Hawryluk. Manažér Patrik Ryba o ňom povedal, že bude „patriť nielen medzi najlepších hráčov mužstva, ale aj celej súťaže". Čo si od neho sľubujete?
Od Hawryluka čakáme najviac. Je to najskúsenejší hráč, má za sebou zápasy v NHL, mal by byť líder Zvolena. Očakávania sú veľké, ale uvidíme.
Pred novým ročníkom ste angažovali aj jeho bývalého spoluhráča Tannera Kaspicka. Chcete obnoviť ich úspešnú spoluprácu z juniorskej WHL, kde spoločne oslavovali titul?
Áno, spoločne sme sa s nimi rozprávali, poznajú sa veľmi dobre. Je to len bonus, že spolu už hrali.
Obranu pred novým ročníkom vystužil reprezentant Andrej Golian, ktorý sa do Zvolena vrátil po ôsmich rokoch. Čo od neho očakávate?
Čakáme, že bude lídrom obrany. Okrem Andreja máme aj Juraja Valacha či Michala Beňa, všetko sú to skúsení hráči. Myslím si, že obrana bude pevná a že ju aj táto trojica bude držať.
Obrancom, ktorého ste počas leta podpísali bol aj Milan Pišoja. Ten mal však podľa informácií uzavretý kontrakt aj v Slovane a od disciplinárnej komisie nakoniec dostal trest zákazu činnosti na šesť mesiacov. Môžete ozrejmiť, v akom štádiu sa prípad nachádza?
Čakáme na rozhodnutie arbitrážnej komisie, ktorá zatiaľ nie je nič schopná urobiť, lebo jej skončil mandát a Výkonný výbom SZĽH musí zvoliť nových členov.
Potom keď komisia zasadne, vyjadrí sa, či mal Slovan práva na hráča alebo nie. Samozrejme, Slovan podal sťažnosť, ale my sme spravili to isté. Prinajhoršom bude hrať až v decembri, za čo by som bol veľmi nerád, ale, bohužiaľ.
Keď arbitrážna komisia rozhodne, je možné, že Pišoja bude môcť hrať ešte pred skončením trestu?
Áno, určite.
Viete ozrejmiť, kde vlastne problém s Pišojom nastal?
Milan Pišoja mal podpísanú zmluvu vo Zvolene. Podpísal prestupové lístky, matrika to zapísala a my sme nič zlé neurobili. On je hráč Zvolena.
Vedeli ste v tom čase o tom, že má uzavretú dohodu aj so Slovanom?
To sú veci medzi Pišojom a Slovanom. My sme toto vôbec neriešili, ale to sú skôr otázky na Milana.
Absolvoval s tímom Zvolena aj letnú prípravu?
Trénuje s nami, poctivo na sebe pracuje. Chceli sme ho nasadiť do prípravy, ale podľa pravidiel by nemal hrať až dovtedy, kým vo veci nerozhodne komisia. Takže čakáme.
V bránke sa budete opierať hlavne o Pavla Kantora, ale v príprave sa dobre ukazoval aj Roman Petrík. Majú brankári jasne dané úlohy?
Paľo Kantor by mal byť jednotka a Roman Petrík dvojka. Záležať však bude o výkonnosti. Nechám to na trénera Mikulu, ktorý o tom bude rozhodovať. Myslím si však, že Petrík predvádzal dobré výkony.
Pri prezeraní súpisky tímu som narazil na jedno zaujímavé meno - Alex Ferreira. Podľa portálu eliteprospects.com sa 16-ročný obranca narodil v USA, ale má aj slovenské občianstvo. Môžete vysvetliť jeho pôvod?
Prišiel k nám z Ameriky, úplné detaily nepoznám. Začal s nami trénovať a ukazoval sa vo veľmi dobrom svetle. Pribrzdilo ho ale zranenie ramena, mal operáciu, takže sa len teraz rozbieha.
Dostane šancu v A-tíme?
Uvidíme, ako mu to pôjde. Tréner Mikula o ňom vie, trénoval s nami, ale pre zdravotné problémy vypadol. Dvere do hlavného tímu má ale vždy otvorené, záležať bude len na jeho forme.
S akým rozpočtom vstúpite do novej sezóny?
Poviem len, že rozpočet sme oproti minulej sezóne navýšili.
V príprave na novú sezónu ste odohrali osem zápasov s bilanciou päť výhier a tri prehry. Ako ste v klube spokojní so skladbou tímu a herným prejavom?
Príprava bola dlhá, niektoré zápasy boli výborné, niektoré nie. Sme však spokojní. Chyby, ktoré hráči urobili, ale aj tie dobré veci, si rozoberieme s trénermi a zodpovedne sa pripravíme na ligu.
Posledný prípravný zápas ste odohrali 3. septembra, pričom liga sa začína až o 9 dní neskôr. Nie je to príliš skoro ukončiť prípravu?
Tréner Mikula si to takto zvolil, bolo to jeho rozhodnutie.
Stanovili ste si pred začiatkom sezóny nejaké ciele? Na čo si bude Zvolen trúfať?
Po minulom ročníku si už žiadne ciele nejdem dávať (smiech). Samozrejme, chceme hrať dobrý hokej, aby boli všetci spokojní. Hráči vedia, že Zvolen má veľké ambície, takže bude záležať na nich, ako sa k tomu postavia. Žiadne prognózy ale hovoriť nebudem.
Nový ročník Tipsport ligy odštartujete derby zápasom v Banskej Bystrici. Fanúšikovia sa zrejme budú mať na čo tešiť.
Najradšej by sme hrali doma. Do Banskej Bystrice ale nie je ďaleko, takže verím, že to bude podobné, ako keby sme boli na domácom ľade. Určite to bude na začiatok ročníka veľmi zaujímavý zápas.