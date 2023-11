V Košiciach nemohol mať dres Slovana. Cítil som sa ako ľudia, ktorých šikanujú, vraví fanúšik

Na prvý pohľad je to výborná reklama pre slovenský hokej, keď súboj dvoch najúspešnejších tímov sledujú plné tribúny.

VIDEO: Fanúšika v drese Slovana nepustili do Steel arény

Stanislav Gašparovič sa angažuje v americkom futbale. Je viceprezident klubu Bratislava Monarchs, no zároveň veľký fanúšik HC Slovan Bratislava.

Platilo to pre všetkých, dospelých aj deti. Ak sa chceli dostať do haly, museli si vyzliecť bundu a nosiť ju naopak, aby zakryli znak bratislavského klubu.

"V Košiciach som ešte nebol. Bol som na MS v hokeji v Dánsku, Helsinkách či v Rige, ale keď sa konali u nás, tak som sa na zápasy Slovenska nedostal. Tešil som sa do Košíc, išiel som tam skoro ráno vlakom.

Dokonca som chcel zobrať na hokej priateľku s dcérou. Prehováral som ich, nech idú, že si pozrieme aj mesto, no teraz som rád, že som ich nezobral, lebo by to pre nich nebol príjemný zážitok," povedal.

Gašparovič si kúpil vstupenku na mieste. Hoci ho zaskočilo, že nebol k dispozícii hosťujúci sektor, povedal pánovi pri pokladni nech mu dá miesto hocikde.