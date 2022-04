Sme vyžmýkaní, vravel hrdina Košíc. Tréner Michaloviec po prehre končí

KOŠICE. "Bol to môj posledný zápas. Ako tréner Michaloviec končím," prekvapil vyhlásením Fín Tomek Valtonen po prehranom zápase s Košicami. "Oceliari" vyhrali šiesty zápas štvrťfinále 2:1 po predĺžení. V sérii triumfovali 4:2 na zápasy a postúpili do semifinále, v ktorom si naposledy zahrali v sezóne 2015/16. "Bola to veľmi tesná, ťažká, no predovšetkým vynikajúca séria. Bol to boj o každý centimeter ľadu. Dali sme do toho úplne všetko. Teší nás postup do semifinále," povedal tréner Košíc Dan Ceman.

Rozhodujúci gól strelil v 15. minúte predĺženia košický kapitán Michal Chovan.

Postupová radosť hokejistov HC Košice. (Autor: TASR - Roman Hanc)

"Bol to špeciálny moment. Michal sa v celej sérii v ofenzíve trápil. Je skvelé, že napokon to bol práve náš kapitán, ktorý rozhodol o postupe do semifinále. Vynikajúci výkon podal aj brankár Andrej Košarišťan. V prvých zápasoch bol prakticky neprekonateľný. V šiestom dueli bol opäť famózny a aj vďaka nemu sme uspeli," skonštatoval Ceman. Poklonu jeho tímu zložil aj Valtonen, ktorý bol hrdý na to, ako sa jeho zverencom napriek viacerým absenciám podarilo sériu zdramatizovať. "Košice postúpili do semifinále zaslúžene. Gratulujem im. Nám chýbali hráči, čo sa prejavilo v úvodných stretnutiach, kedy sme sa trápili v zakončení. Chlapci však ukázali oddanosť a neskutočný charakter. Páčilo sa mi, ako sme sa proti Košiciam prezentovali," zhodnotil Valtonen, ktorý zatiaľ nemá nový klub.

Chovan: Môžeme dokázať veľké veci Najskôr na modrej čiare udržal puk v pásme, následne rýchlou kľučkou oklamal brániacich protihráčov a pohotovo vystrelil. Košický kapitán Michal Chovan neskrýval po postupe obrovskú radosť. "Sme úplne vyžmýkaní. Vedeli sme, že séria nebude ľahká. Michalovčania hrali o niečo tvrdšie. Dali sme do toho najmä srdiečko. Tešíme sa na to, čo nás čaká v semifinále," skonštatoval Chovan.

Atmosféra v Steel Aréne, do ktorej si našlo cestu vyše šesťtisíc divákov, bola vynikajúca. Po Chovanovom góle sa hala otriasla v základoch. "Ľuďom, ktorí nás prišli podporiť, sa chcem poďakovať. Celý zápas nás hnali dopredu. Aj napriek tomu, že sme prehrávali, stále nás povzbudzovali. Teší nás, že si po rokoch opäť Košice zahrajú semifinále. Máme mužstvo, ktoré môže ešte dokázať veľké veci," uviedol Chovan. Bude sa Regenda sťahovať? Najvýraznejšou postavou série bol útočník Michaloviec Pavol Regenda. Strelil päť gólov a pridal aj jednu asistenciu. V šiestom zápase strelil otvárací gól, ktorý musel potvrdiť až videorozhodca. Šikovne obišiel bránku a Košarišťan lapačkou zachytil puk už za bránkovou čiarou.

"Snažil som sa puk rýchlo zasunúť spoza brány. Hneď potom som však dostal úder, takže som ani poriadne nevidel, či je to gól. Napokon ho uznali. Žiaľ, nepomohlo nám to," smútil Regenda, ktorý nepotvrdil, či sa po sezóne bude sťahovať do iného klubu. "Zatiaľ nie je nič isté, všetko je v štádiu riešenia. Neviem sa k tomu teda bližšie vyjadriť." Po bronzovom návrate zo ZOH v Pekingu išlo sebavedomie 22-ročného útočníka hore. V play off bol s piatimi gólmi najlepším strelcom tímu. "Hokej som si užíval, bavil som sa ním. Som rád, že som mohol pomôcť tímu. Všetky góly by som však vymenil za postup do semifinále," priznal rodák z Michaloviec.

Košarišťan: Michalovčania ma chceli zraniť Oporou košického tímu bol Andrej Košarišťan, ktorého koncentráciu sa snažili Michalovčania naštrbiť všetkými možnými spôsobmi. "Išli do mňa s cieľom, aby ma rozhodili. Nechcem nikoho obviňovať, ale možno ma chceli aj zraniť. Ja som sa snažil udržať si pokoj. Zvládli sme to spoločne ako jeden tím," vravel košický brankár.

Situáciu pri úvodnom góle Regendu opisoval po zápase už s úsmevom na tvári. "Bol som v tom, že som jeho strelu chytil. Fakt ma to prekvapilo, že to rozhodcovia uznali. Bol som zaskočený. Potom som si pozrel opakovaný záznam na kocke a uznal som, že to bol gól. Možno nabudúce podobnú strelu chytím," pousmial sa. Mal som tep cez 220, žartoval Klhůfek Košičanom, ktorí viedli v sérii už 3:0 na zápasy, spadol po víťazstve v predĺžení šiesteho duelu obrovský balvan zo srdca. Po góle Chovana nastala na ľade i v hľadisku erupcia radosti.

Rozhodujúci gól v predĺžení šiesteho zápasu štvrťfinále medzi Košicami a Michalovcami. (Autor: TASR – Roman Hanc)