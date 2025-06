Bez prvého kola, ale s veľkým počtom. Koľko Slovákov môže byť draftovaných do NHL?

Slovensko je krajinou, v ktorej sa - najmä vďaka menám ako Slafkovský, Nemec či Dvorský - za posledné roky stal draft do NHL témou číslo jeden po skončenej sezóne.

O drafte sa hovorí, že je vstupnou bránou do NHL. Nie je však zárukou, že vďaka nemu si hokejisti zahrajú v najlepšej lige sveta.

BRATISLAVA. Draft do NHL je každý rok veľkým sviatkom hokeja. Pre mnohých mladíkov znamená splnený sen, pre kluby investíciu do budúcnosti a pre hokejové národy zrkadlo toho, ako dobre pracujú s mládežou.

Do NHL bolo doposiať draftovaných 190 Slovákov. Spod Tatier si tímy doteraz vybrali 16 brankárov, 47 obrancov a 126 útočníkov.

Ján Chovan v zápase Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Počas draftového ročníka pôsobil v najvyššej fínskej juniorskej súťaži, kde si obliekal dres Tappary Tampere. Za výber do 20 rokov odohral 39 zápasov a zaznamenal 23 bodov. Ďalších sedem stretnutí pridal v play-off. S dorasteneckým tímom získal titul majstra krajiny.

Najvyššie draftovaným Slovákom v roku 2025 môže byť aj brankár Michal Prádel. Expert The Athletic Corey Pronman ho v poslednom rebríčku zaradil na 76. miesto.

Vysoký útočník má všetky predpoklady byť úspešný v seniorskom hokeji – postava, prehľad v hre, strela. V poslednom roku dokázal zlepšiť korčuľovanie a pridal do svojej hry väčšiu agresivitu pri napádaní rozohrávky súpera.

Slovensko reprezentoval na januárových MS v hokeji do 20 rokov. Dres s dvojkrížom na hrudi si obliekol aj v apríli na svetovom šampionáte osemnástok, kde sa s ôsmimi bodmi stal najproduktívnejším hráčom tímu. Slovensko na turnaji obsadilo 4. miesto.

Prádel odštartoval sezónu v projekte osemnástky, ale po juniorských MS sa rozhodol zvýšiť svoje šance presunom do Ameriky.

Ak by sa naplnila táto predpoveď, po Adamovi Gajanovi (2023, 35. miesto), Petrovi Budajovi (2001, 63. miesto) a Jánovi Lašákovi (1999, 65. miesto) by sa stal štvrtým najvyššie draftovaným slovenským brankárom

Na začiatku decembra ešte 17-ročný debutoval vo švédskej najvyššej súťaži. V prvom tíme nakoniec dohral ročník. Brynäs sa prebojovali až do semifinále SHL. Svrček v play-off odohral desať zápasov a získal dva body za dve asistencie.

Žilinský odchovanec sa dostal do výraznej pozornosti skautov až v draftovej sezóne. Aktuálny ročník odštartoval v juniorskom tíme Brynäs do 20 rokov. V náročnej súťaži zbieral bod na zápas, a tak prišla pozvánka z prvého tímu.

Na MS v hokeji do 18 rokov bol jednotka, v siedmich zápasoch inkasoval priemerne 2,46 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov mal na hranici 91 percent.

Najväčší záujem o mladého Slováka prejavil klub Detroit Red Wings. „Byť draftovaný je jeden z mojich snov. Nepozerám sa na tím, ktorý si ma vyberie, v podstate mi to bude jedno," uviedol nedávno pre Sportnet.

Do tímu priniesol presne to, čo sa očakáva od mladých hráčov – energiu, rýchlosť a bojovnosť. Presne týmto sa dá charakterizovať Svrčekova hra.

Tomáš Pobežal

Pozícia: center

center Klub: HK Nitra (TIPOS Extraliga)

HK Nitra (TIPOS Extraliga) Produktivita: 42 zápasov, 23 bodov (15+8)

42 zápasov, 23 bodov (15+8) Predpoveď umiestnenia v drafte: 3. – 7. kolo

Pobežal sa dlho pohyboval v preddraftových hodnoteniach v prvých kolách, avšak počas ročníka sa prepadal.

Rodák z Púchova hral už druhú sezónu v extraligovej Nitre. Medzi seniormi sa nestratil, nazbieral úctyhodných 23 bodov, čo sa nepodarilo iným slovenským talentom vo svojej draftovej sezóne.

Veľmi silný mal úvod ročníka, nevyšli mu MS v hokeji do 20 rokov a bodovo zaostával aj v závere sezóny.

Pobežala oslovilo viacero klubov z NHL, najväčší záujem cítil z Nashvillu či Floridy. „Byť draftovaný do NHL je snom každého hokejistu. Je to pekné, ale nezaručuje to miesto v lige," povedal.