McDavid ho zaujal viac ako Sagan. Žilinčan ohúril Švédsko, môže byť najvyššie draftovaný Slovák

NESLUŠA/GÄVLE. Ak by ste chceli na Slovensku nájsť rodinu, v ktorej sa päť detí venuje športu a tri z nich profesionálne, asi by ste hľadali dosť dlho. Informácie o NHL drafte 2025 My sme to urobili za vás a jednu takú sme našli. Volajú sa Svrčekovci a bývajú v Nesluši pri Žiline. Ak vám to priezvisko niečo hovorí, nemýlite sa.

Najstarší Martin sa venuje cyklistike, jazdí za jeden z najlepších tímov v pelotóne - Soudal Quick-Step. Jeho mladšia sestra Kristína sa venovala plávaniu a triatlonu.

Najmladší z profesionálnych športovcov v rodine je Michal, ktorý je hokejista. Práve on zo spomenutej trojice zaujal športových fanúšikov v posledných mesiacoch najviac, na nedávnych MS v hokeji do 18 rokov, kde Slovensko obsadilo 4. miesto, patril medzi lídrov tímu. Michal Svrček patrí medzi veľké nádeje slovenského hokeja a na blížiacom sa drafte do NHL by mohol byť prvým Slovákom, na ktorého ukážu kluby z najlepšej ligy sveta.

Draftové nádeje 2025 O drafte sa hovorí, že je vstupnou bránou do NHL. Niekoľkým slovenským hráčom sa na konci júna splní sen. Sportnet prináša príbehy najväčších slovenských draftových nádejí za rok 2025, na ktorých môžu kluby z najlepšej ligy sveta ukázať vo vstupnom výbere.

Traja hokejisti v rodine? „Cestu športu a drinu si vybrali sami. My sme im iba dali možnosť a ukázali sme im, že šport a pohyb je krásny. V začiatkoch sme nemali ambície, aby sa stali profesionálnymi športovcami," hovoril v minulosti otec rodiny, Martin Svrček starší. Manželia Svrčkovci idú svojim deťom príkladom. Mama rada behá, otec v minulosti súťažne jazdil na bicykli. Doteraz aktívne športujú. Keď boli ich prvé tri deti menšie, všetky prihlásili na hokej.

Rodičia spočiatku trvali na tom, aby sa naučili korčuľovať. Hru na ľade si obľúbili všetci, avšak od samého začiatku si hokej zamiloval len Michal. Martin a Kristína sa popri ňom venovali iným športom, ku ktorým inklinovali viac. „Aj keď som mal blízko k cyklistike, od začiatku som vedel, že hokejom sa chcem živiť. Martina a Kristínu bavili viac iné športy," hovorí v rozhovore pre Sportnet Michal Svrček. „So súrodencami sa podporujeme. Som rád, že ich mám a že sa môžeme spolu baviť aj o športe."

Súrodenci Svrčekovci - zľava Kristína, hore Martin a dole Michal. (Autor: archív Martina Svrčeka st.)

Michal sa učil korčuľovať už štvorročný. Postupom času, ako ho hokej bavil stále viac, začal chodiť na prvé tréningy. „Začiatky boli veľmi náročné, ale Michal bol vždy disciplinovaný a veľmi pracovitý," spomína na začiatky otec Martin. Bolo úplne prirodzené, že jeho kroky budú smerovať do klubu v Žiline. Práve tam hokejovo vyrástol.

Zimný štadión mal od rodnej obce vzdialený len niekoľko kilometrov. Pre rodičov to bolo aj tak náročné. Tri deti museli voziť na tri rôzne športy. „K hokeju ma doviedli a aj kvôli mne sa obetovali. Absolvovali so mnou skoré tréningy, cestovanie a, navyše, hokej nie je ani finančne lacný šport. Som im veľmi vďačný," hovorí Michal s pokorou. Podobne ako bývalý hokejista Zdeno Chára, aj on mal doma vlastnú posilňovňu, ktorú pre športovo nadané deti vyrobil otec. Zručnosti s hokejkou spočiatku tiež trénoval na podomácky vyrobenej „strelnici". Vo Švédsku našiel druhý domov Keď videl, že hokejovo by sa mohol posunúť viac v zahraničí, neváhal. 15-ročný odišiel do Švédska. „Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale vedel som, že tam je jedna z top líg na svete," spomína mladý hokejista. Na sever Európy cestoval sám. Obavy rodičov a predovšetkým matky boli namieste. „Možno sa o mňa aj trochu báli. Zároveň však vedeli, že ma to posunie aj ako človeka," vraví.

Zápasy na diaľku sleduje celá rodina, ktorá ho vo Švédsku navštevovala vždy, keď to bolo možné. „Aj kvôli tomu som sa necítil až tak sám," hovorí Michal. Ako dodáva, svoj druhý domov našiel v meste Gävle, kde pôsobí klub Brynäs IF. Švédsko je podľa neho krásna krajina a hokejové podmienky sú na vysokej úrovni. Spočiatku nastupoval za výber do 16 rokov, s ktorým hneď v úvodnej sezóne získal titul. „Pred rokom sme sa báli ako to zvládneme, no išli sme do toho. Podarilo sa a myslím, že sme to zvládli, vďaka dobrým ľudom, ktorí nám pomáhajú. Spolu s tímom Brynäs IF U16 máme titul majstra Švédska," radoval sa na sociálnej sieti hrdý otec Martin.

Michal sa v prvej sezóne dostal aj do dorasteneckého tímu. Aj tam sa mu darilo, v súťaži zbieral takmer bod na zápas. Väčšiu časť ročníka 2023/2024 strávil v juniorke Brynäs, kde mal rovnako solídne čísla. Dobrá sezóna mu pomohla aj smerom k reprezentácii, slovenský dres si obliekol na MS v hokeji do 18 rokov. Výber okolo Dalibora Dvorského obsadil na turnaji vo Fínsku 4. miesto. Svrček bodoval jedenkrát v siedmich zápasoch.

Úspešná sezóna Aktuálny ročník odštartoval v juniorskom tíme do 20 rokov. V náročnej súťaži zbieral bod na zápas, a tak prišla pozvánka z prvého tímu. Na začiatku decembra ešte 17-ročný debutoval vo švédskej najvyššej súťaži. Priznáva, bol z toho prekvapený, štart v seniorskej lige neočakával. Veľké rozdiely medzi súťažami nevnímal. Bol dobre pripravený konfrontovať sa aj so staršími a skúsenejšími hokejistami. V piatom zápase SHL prvýkrát bodoval. Premiérový gól strelil v polovici februára do siete Malmö. Stal sa druhým najmladším Slovákom po Petrovi Cehlárikovi, ktorému sa to podarilo. VIDEO: Prvý gól Michala Svrčeka vo švédskej najvyššej súťaži

„Ten moment si budem pamätať ešte dlho. Namotivovalo ma to ešte viac pracovať a byť lepší," rozpráva Svrček. Aj keď väčšinu času strávil iba vo štvrtej formácii a minutáž nebola veľká, možnosť hrať za prvý tím Brynäs si užíval. Kabína 18-ročného mladíka prijala veľmi dobre, so spoluhráčmi si vytvoril dobrý vzťah. „Dokonca som sa už naučil aj niečo po švédsky, aj keď väčšinu času komunikujeme po anglicky," dodáva.

V prvom tíme nakoniec dohral ročník. Brynäs sa prebojovali až do semifinále SHL a Svrček bol celý čas pritom. V play-off odohral desať zápasov a získal dva body za dve asistencie. Draftovú sezónu na klubovej úrovni hodnotí veľmi pozitívne. Tvrdá práca sa vyplatila, klub Brynäs ho odmenil profesionálnou zmluvou na budúci rok s opciou na ďalšie dva. Keď sme sa ho spýtali na najlepší moment ročníka, odpovedal rozhodne. „Určite sú to MS v hokeji do 18 rokov. Vytvorili sme tam dobrú partiu," pripomína turnaj v Spojených štátoch amerických.

Michal Svrček v zápase Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Svrček patril medzi lídrov kabíny, na drese mal prišité áčko. V siedmich zápasoch nazbieral štyri body (2+2). V zápase o bronz dvakrát skóroval. Ani to však nestačilo a výber trénera Martina Dendisa podľahol USA 3:4 po predĺžení. „Mrzí to, ale s odstupom času si uvedomujem, že 4. miesto je pre Slovensko veľký úspech."

Bude najvyššie draftovaný Slovák? Rozhovor s Michalom Svrčekom prebiehal na diaľku cez telefón. Mladý hokejista sa aktuálne nachádza vo Švédsku, kde už absolvuje letnú prípravu s tímom Brynäs. Kým pre iných hokejistov je leto znamením veľkej driny, Svrček si tieto momenty užíva. Hovorí, že rád maká a baví ho to. „Aktuálne sa nachádzame v druhom týždni, ostávajú ešte tri. Neskôr prídem na mesiac domov, kde budem stále trénovať a potom sa začína sezóna," dodáva. VIDEO: Michal Svrček počas letnej prípravy vo Švédsku

Ešte predtým ho čaká udalosť, ktorá je pre mnohých mladých hokejistov na svete nesmierne dôležitá - draft do NHL. Ten sa uskutoční 27. a 28. júna v Los Angeles. Počas roka bol Svrček na očiach zámorských skautov pomerne často. Štarty v seniorskom tíme mu pomohli a postupne sa dostával do väčšieho povedomia. „Hovoril som asi s 15 klubmi," vraví. „So zástupcami sme sa dohodli na videohovore alebo sme sa stretli osobne. Väčšinou sa ma pýtali na hokejové veci, ale prebrali sme aj rodinu, moje aktivity a podobne."

Najväčší záujem o mladého Slováka prejavil klub Detroit Red Wings. „Byť draftovaný je jeden z mojich snov. Nepozerám sa na tím, ktorý si ma vyberie, v podstate mi to bude jedno. Aj keď musím priznať, že fandím Edmontonu. Connor McDavid bol odmalička môj idol." Tri týždne pred samotných výberom sa v rebríčkoch pohybuje približne v polovici menoslovu, kluby z NHL by mohli na neho ukázať v 3. kole. Podľa mnohých expertov by mohol byť slovenskou jednotkou a niektorí ho zaradili už do prvého kola. Skúsený autor mládežníckeho hokeja Scott Wheeler z The Athletic ho v poslednom rebríčku pred draftom zaradil na 70. miesto.

Michal Svrček (vpravo) s otcom Martinom. (Autor: archív Martina Svrčeka st.)

„Svrček je rýchly krídelník s nekonečnou energiou a skvelým prehľadom na oboch stranách klziska. Jeho rýchlosť je medzi rovesníkmi v SHL elitná, predbieha súperov o každý puk a jednoducho prekonáva každého, proti komu ide. Jeho úsilie neklesá, jeho energia je konštantná a nákazlivá," napísal o ňom skaut Jonathan Cottone.