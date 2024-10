VIDEO: Útočník Calgary strelil svoj prvý gól v NHL, od draftu naň čakal desať rokov

V siedmich dueloch nebodoval a ďalšie zápasy v NHL absolvoval v ročníku 2023/2024, no ani v dvoch stretnutiach v drese Arizony Coyotes nezískal bod.

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník Justin Kirkland sa desať rokov po drafte NHL dočkal prvého gólu v najprestížnejšej súťaži. Prispel ním k triumfu Calgary na ľade Edmontonu 4:1.

Dočkal sa ho až v druhom stretnutí prebiehajúcej sezóny, pred ktorou podpísal ročný kontrakt na 775-tisíc dolárov s Calgary. V 50. minúte získal odrazený puk a blafákom do bekhendu prekonal Stuarta Skinnera.

"Znamená to pre mňa veľa, ale aj pre moju rodinu a priateľov. Je úžasné, že sa to stalo práve v takom zápase, akým je bitka o Albertu. Lepšie som si to nemohol ani predstaviť," poznamenal Kirkland.

VIDEO: Justin Kirkand a jeho prvý gól v NHL