Bude Slafkovský v NHL alebo v AHL? Manažér odhalil, podľa čoho sa rozhodne

No a na 12. september si spolu s ostatnými členmi vedenia organizácie pripravil ďalšiu veľkú vec. Oznámil meno nového kapitána . „C“ na drese bude nosiť ako 31. hráč v 113-ročnej klubovej histórii Nick Suzuki.

Prirodzene bude pútať pozornosť. Štrnásteho septembra sa v Bell Centre začne nováčikovský kemp a o pár dní neskôr odohrá turnaj v Buffale , kde sa stretne aj so Šimonom Nemcom.

Slafkovský sa fanúšikom aj médiám uviedol sebavedomím, humorom a bezprostrednosťou. „Musíte mať sebavedomie, hlavne, ak ste v pozícii, v akej je on. Musí zostať sám sebou. Verím, že bude mať dobrý kemp a teším sa na to, čo prinesie do mužstva,“ dodal Anderson.

Košický rodák bol na seniorských medzinárodných turnajoch lídrom.

Dokázal, že mu dospelý hokej nie je cudzí a ako sezóna plynula, dostal dôležitejšiu rolu aj v tíme TPS Turku, ktorý v play off došiel až do finále.