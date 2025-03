Pred spaním odloží mobil, dá si červené okuliare. Môžu sa na mňa spoľahnúť, vraví Pekarčík

MONCTON. Na drafte do NHL v roku 2023 si ich vybral rovnaký tím. Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík smerovali do St. Louis, prvý menovaný z 10. pozície, druhý zo 76.

Musím priznať, že sme mali do toho dať viac. Myslím si, že naše výkony sa potom odzrkadlili aj na výsledku.

Mrzí ma to stále, veľmi. Pre mňa, ale aj veľa ostatných chalanov, to bol posledný rokv juniorke. Chceli sme pre Slovensko dosiahnuť nejaký úspech, čo sa nám nakoniec nepodarilo.

Na úvod sa vrátime k MS v hokeji do 20 rokov, kde ste patrili medzi opory mužstva. Slovensko prehralo vo štvrťfinále 3:5 s Fínskom a tretí rok po sebe obsadilo 6. miesto. Ako sa spätne pozeráte na výsledok?

„So St. Louis komunikujem takmer každý týždeň, rozoberáme spolu moje zápasy. Zatiaľ sú so mnou veľmi spokojní,” hovorí v rozhovore pre Sportnet.

V QMJHL mal na vás práva tím Acadie-Bathurst Titan. Prečo ste teda prestúpili do Monctonu?

Som hrdý na to, že som mohol reprezentovať našu krajinu na juniorských podujatiach. Verím, že raz sa nám viacerým podarí dostať sa do seniorského výberu, kde si na tieto časy zaspomíname.

Dalo mi to veľa. Z hokejovej i osobnostnej stránky. Na toto obdobie mám nezabudnuteľné spomienky. Vytvoril som si tam silné priateľstvá a väzby. To sa týka chalanov, ale aj trénerov. Za to som nesmierne vďačný.

Po roku v USA ste pre Sportnet hovorili, že ste si museli na tamojší život zvykať pomerne dlho. Bolo to náročné na začiatku aj v Kanade?

Juraj Pekarčík v zápase Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji do 20 rokov 2025. (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)

Navyše, pre mňa je to príležitosť naučiť sa sám žiť a osamostatniť sa.

Mama je na mňa veľmi hrdá, že som odišiel do zahraničia a rozvíjam svoj potenciál. Je veľmi šťastná z toho, že sa mi darí na ľade, aj mimo neho.

Na tréningu som si začal počítať strely a góly a to ma namotivovalo k tomu, aby som sa pokúšal o streľbu stále viac a viac. Čím viac mám pokusov, tým je väčšia šanca, že skórujem.

Myslím si, že áno. Po každom tréningu som si pridával extra streľbu, ale zlepšil som to predovšetkým v zápase. Na ľade si viac verím a skúšam strieľať aj z miest, odkiaľ som predtým nestrieľal.

V jednom rozhovore ste uviedli, že ste nepracovali so žiadnym špecialistom na streľbu, ale pomohol vám iba tvrdý tréning. Bol práve toto kľúč k úspechu?

Jednoducho povedané, začal som viac strieľať a začalo mi to tam padať (smiech). Bol to môj cieľ a som rád, že sa mi ho darí napĺňať.

Do sezóny ste vstúpili s cieľom zlepšiť sa v streľbe. Vlani ste nastrieľali deväť gólov, aktuálne ich máte na konte 24. Ako hodnotíte svoj progres v tejto hernej činnosti?

V Monctone hráme nátlakový hokej s rýchlym forčekingom a to mi veľmi vyhovuje.

Všímam si, že videá s mojimi prihrávkami sú na internete. Vždy si to spätne pozriem a teší ma to.

Áno. Tvorenie hry je moja doména. Teší ma to rovnako, ako keď sám skórujem. Som rád, keď môžem hráčov okolo seba robiť lepšími a pomáhať im.

Na sociálnej sieti X kolujú videá, na ktorých pripravujete spoluhráčom góly takmer do prázdnej bránky. Stále platí, že radšej si pripíšete asistenciu ako presný zásah?

Po skončení základnej časti máte na konte 53 odohraných zápasov so ziskom 67 bodov. V posledných 10 zápasoch ste ich nazbierali až 19. Ako ste spokojný so svojimi výkonmi?

Keď ste spomenuli Slovákov, v lige ich pôsobí niekoľko. Prednedávnom nám Marián Studenič v rozhovore povedal , že hrať proti krajanom ho motivuje. Máte to rovnako aj vy?

Povedal by som, že celý tím funguje ako veľká rodina. Mám tu veľa priateľstiev, všetci spolu dobre vychádzame. Vôbec mi neprekáža, že tu nemám Slováka alebo Čecha.

Je to super chalan. Rozumieme si, či už z hokejovej, ale aj z ľudskej stránky. Našli sme si spolu chémiu.

Dobrá otázka. Asi najviac mi pomáha to, že na každom tréningu tvrdo pracujem. Snažím sa všetko robiť na sto percent. Myslím si, že predovšetkým vďaka tomu dokážem byť úspešný.

Ako sme spomenuli, v roku 2023 vás do NHL draftoval tím St. Louis Blues. Komunikovali ste so zástupcami klubu počas ročníka? Ako vnímajú vaše výkony?

Od začiatku sezóny sme nastavení tak, že ideme vyhrať ligu a pohár. Každý deň sa na to sústredíme, máme profesionálny prístup a snažíme sa byť lepší ako ostatné tímy.

S tými najvyššími. Chceme vyhrať celú súťaž QMJHL, následne sa dostať do finále kanadských junioriek a vyhrať Memorial Cup.

Spolu s tímom Moncton Wildcats ste s predstihom vyhrali základnú časť. S akými cieľmi vstúpite do play-off?

Na začiatku ročníka to bolo predovšetkým o streľbe, aby som ju využíval viac. Teraz, ku koncu základnej časti, mi pripomínali, aby som sa viac tlačil do bránky a bol dravý za pukom.

Čo by ste mali podľa organizácie ešte zlepšiť vo svojej hre?

Zatiaľ sú so mnou veľmi spokojní. Aj mne sa hrá oveľa lepšie, keď viem, že ma sledujú a pomáhajú mi vo všetkom.

Správu o tom, že nastúpi, som vedel medzi prvými. Deň predtým som s ním volal. Smiali sme sa na tom, že by konečne mohol dostať šancu v NHL. Hneď večer mi písal, že ho povolali do prvého tímu. Bol som mimoriadne rád.

Mali sme už rozhovory o tom, kde by som mal hrať. Kým to nie je oficiálne, zatiaľ si to nechám pre seba. Chcem čo najlepšie dokončiť tento ročník a potom sa uvidí.

Prirodzeným vývojom pre mladých hráčov po skončení v juniorke je presun do AHL. Asi je na to ešte priskoro, ale rozprávali ste sa s tímom o tom, kde budete pôsobiť v budúcej sezóne?

Hral s pokojom, bolo vidno, že zápas si užíva. Som veľmi rád, že sa mu to takto podarilo.

Áno, nemohol som si to nechať ujsť. Veľmi sa mi páčil jeho pohyb na ľade, aj tá prihrávka v presilovke, po ktorej Blues skórovali.

Ak by sme sa dostali do finále Memorial Cupu (22. máj - 1. jún 2025) prípravu v reprezentácii, bohužiaľ, nestihnem.

Výkonmi na juniorskom šampionáte ste zaujali aj generálneho manažéra seniorskej reprezentácie Miroslava Šatana. Uvažovali ste o tom, že by mohla prísť pozvánka aj z „áčka”?

Určite. A nielen rovesníkom. Podľa mňa je to pre športovca nevyhnutná vec. Mne osobne to veľmi pomohlo. Naučil som sa, ako v určitých fázach reagovať.

Odporučili by ste takýto typ tréningu aj svojim rovesníkom?

Okrem mentálneho tréningu robíte aj dýchaciu metódu Wima Hofa. Podobné veci využívajú najmä skúsení športovci, aby si predĺžili kariéru. Nie je bežné, že 19-ročný tínedžer sa zaujíma o takéto veci. Prečo sa popri hokeji orientujete aj na, povedzme, nezvyčajné tréningové metódy?

Snažím sa robiť to, čo ostatní nerobia. V každej veci, ktorú vykonávam, sa snažím nájsť to pozitívne, aby to bolo v môj prospech.

Vždy, keď vidím niečo podobné, čo by mohlo zlepšiť môj život a v čom vidím potenciál, tak to skúsim. Naštudujem si o tom potrebné informácie a snažím sa to aplikovať.

Čo sa týka dýchania, pred zápasom mi to vždy pomôže dostať sa do momentu, do ktorého potrebujem.

Viem sa vžiť do toho pocitu, ako sa budem cítiť na ľade, čo spravím dobre a čo môžem urobiť lepšie ako minule. Myslím pri tom pozitívne a pomáha to.