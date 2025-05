Colorado naďalej verí svojmu trénerovi. V nasledujúcej sezóne sa chce uchádzať o Stanley Cup

Pre 53-ročného kormidelníka to bude už desiata sezóna na striedačke Avalanche.

Potvrdil to generálny manažér klubu Chris MacFarland po tom, čo „lavíny“ vypadli už v prvom kole prebiehajúcej play off.

Do funkcie nastúpil v sezóne 2016/2017 a v roku 2022 doviedol tím k zisku Stanleyho pohára.

Vyrovnané séria dospela do rozhodujúceho 7. zápasu, v ktorom uspel Dallas po tom, čo sa bývalý útočník Colorada Mikko Rantanen podieľal hetrikom a asistenciou na triumfe 4:2.

Ambiciózny tím z Denveru čelil v prvom kole play off nemenej silnému Dallasu a podľa viacerých odborníkov išlo o predčasné finále Západnej konferencie.

Klub bol aktívny aj pred uzávierkou prestupov, keď priviedol z New Yorku Islanders skúseného amerického útočníka Brocka Nelsona, produktívneho Charlieho Coylea z Bostonu i obrancov Ryana Lindgrena (New York Rangers) a Erika Johnsona (Philadelphia).

Avalanche zrealizovali aj najvýznamnejšiu hráčsku výmenu v základnej časti. Jej hlavnou súčasťou bol Rantanen, keďže to vyzeralo, že sa vedením klubu nedohodne na novom kontrakte a v lete by o neho Avalanche prišli bez náhrady.

Colorado nemalo ideálny vstup do sezóny, no k úspešnej druhej polovici základnej časti mu pomohli aj viaceré výmeny.

Sakic: Je to sklamanie

Do tímu sa v úvode play off vrátil kapitán Gabriel Landeskog, ktorý pre zdravotné problémy nehral od play off 2022.

„Naozaj sa mi páčil tím, ktorý sme vybudovali po uzávierke prestupov. Cítili sme, že máme silné mužstvo, ktoré je pripravené bojovať o Stanleyho pohár.

Preto je pre nás sklamanie, že sa to takto skončilo," konštatoval Joe Sakic, ktorý v Colorade pôsobí ako prezident hokejových operácií.