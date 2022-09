Pustia ho z ruskej armády? Šikanovaný brankár mal údajne podpísať zmluvu v KHL

Potom sa však začali diať veci ako z filmu. Začiatkom leta bol Fedotov donútený zostať v Rusku a či niekedy ešte dostane šancu vôbec sa dostať do zámoria je veľmi otázne.

Vraj to však nemá byť len Fedotovov problém. V Rusku majú muži medzi 18. a 27. rokom života podstúpiť aspoň rok vojenskej prípravy. Podľa niektorých zdrojov je falšovanie potvrdení o jej absolvovaní medzi hokejistami bežné.

Fedotov bol krátko v nemocnici, kam k nemu nechceli pustiť ani jeho matku . Potom ho odviedli do mesta Severodvisk, kde je základňa ruskej severnej námornej flotily. Nachádza sa zhruba 1300 kilometrov od Moskvy.

V auguste poslal otvorený list svojej manželke, v ktorom písalo: „Ďakujem všetkým svojim fanúšikom za podporu a odbornej verejnosti za názor na moju situáciu, nech je akýkoľvek. Všetci, ktorí sa o mňa zaujímate, mi dodávate silu a vieru v čo najlepší výsledok. Bez ohľadu na to, ako to so mnou dopadne, počujem vaše hlasy a vážim si to.“

Podpísal alebo nepodpísal?

Ruský novinár Alexej Ševčenko z portálu Sport-Express v stredu siedmeho septembra zverejnil informáciu o tom, že Ivan Fedotov nepoletí do Ameriky, ale v kariére bude pokračovať v Rusku.

Podľa jeho informácií mal s klubom CSKA Moskva predĺžiť zmluvu o ďalšie tri roky.

Už krátko po jeho podozrivom a podľa všetkého nelegálnom odvedení sa šírili informácie, že všetky kroky zinscenoval klub CSKA Moskva. Jeho predstavitelia sa však vehementne dištancovali od akejkoľvek spojitosti s prípadom.