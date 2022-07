Ako prebieha draft NHL a koľko Slovákov má šancu? (otázky a odpovede)

BRATISLAVA. Fanúšikovia sa konečne dočkali a na programe je draft NHL 2022 . Pre Slovensko môže ísť o najúspešnejší výber nováčikov do profiligy v histórii.

Kto vysiela draft a kde všade sa dá sledovať?

Priamy prenos z draftu NHL vysiela RTVS Šport v piatok v noci od 1.00 h. Textový online prenos ponúkne aj Sportnet.sk.

Portál Oh my Hockey v spolupráci so Sportnet.sk ponúknu aj live štúdio počas draftu. Štúdio k prvému kolu sa začína od 1.00 h, prenos k nasledujúcim trom kolám je na programe v piatok od 17.00 h.

Koľko Slovákov môže prejsť draftom?

Slovensko môže zažiť jeden z najlepších draftov posledných rokov. V prvej päťke by mohli byť vybraní dvaja hráči - Juraj Slafkovský a Šimon Nemec.

Do prvého kola by sa mohol vojsť aj Filip Mešár. V ďalších kolách môžu byť vybraní Adam Sýkora a Servác Petrovský.