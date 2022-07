Dvaja Slováci na prvých dvoch miestach draftu? Znie to ako úlet, ale je to možné

BRATISLAVA. Vďaka šikovnosti našej hokejovej omladiny už i laická športová verejnosť pozná preddraftové rebríčky a postavenie Juraja Slafkovského, Šimona Nemca a ďalších Slovákov v nich.

Existuje minimálne desať vierohodných preddraftových rebríčkov, ktoré zostavujú hokejoví experti a zámorskí novinári. Rebríčky sú zväčša mixom informácií, ktoré majú priamo od skautov klubov NHL. Aj preto sa takýmto ľudom pod meno píše „hockey insider“.

Do mája tohto roku „insideri“ hovorili unisono o neohrozenom postavení Kanaďana Shane Wrighta ako budúcej jednotky draftu NHL 2022. Ak by to tak bolo dodnes, tento článok by nemal dôvod vzniknúť. Lenže veci sa menia...