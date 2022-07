Dostanete dres, šiltovku a ruku vám podá komisár NHL. Draft je oslava

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan, Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Marko, po deviatich rokoch v USA či Kanade si sa pred začiatkom minulej sezóny vrátil do Európy. Získal si medailu z olympiády, titul v českej extralige. To je možno aj viac než si čakal nie?

Znie to ako klišé, ale je to partia ľudí. Od silného jadra tímu, ktoré bolo už dlho spolu, skrz trénerov a manažment. Všetko v klube funguje na sto percent.

Poďme od klubu k reprezentácii. Po bronzovom Pekingu si v nominácii na MS chýbal. Prečo?

Ja som play off českej extraligy dohrával so zranením. Oto Haščák ako manažér o tom vedel dopredu, aby so mnou radšej nepočítali. Samozrejme, ak som zdravý, vždy rád do reprezentácie prídem.

Vyznačuješ sa agresívnym hokejom, čoho následkom niekedy sú aj trestné minúty. Najmä po olympiáde v Pekingu ti bolo vyčítané, že si patril k často vylučovaným hráčom. Ako si vnímal túto kritiku?

Ako hráč hneď vieš, ak si spravil chybu. Nemyslím si, že patrím k hráčom, ktorí sú často na trestnej lavici, alebo robia hlúpe fauly. Na olympiáde to tak „vyšlo“, keď počas mojich vylúčení sme dvakrát inkasovali a potom to vyzerá všelijako. Následne som ten čas na ľade mal menší, čo bolo pochopiteľné.