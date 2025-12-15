Mal viac ako dva body na zápas. McDavid ovládol ocenenie o najlepšieho hráča týždňa

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu Oilers sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa zámorskej NHL.
Vedenie profiligy ocenilo aj brankára Johna Gibsona z Detroitu Red Wings a útočníka Joela Erikssona Eka z Minnesoty Wild.
Edmonton zaznamenal dve víťazstvá a dve prehry, jednu z nich po predĺžení, pričom kapitán Oilers si v týchto štyroch dueloch pripísal 4 góly a 6 asistencií.
Dvakrát skóroval 10. decembra, keď Edmonton zmazal trojgólové manko v tretej tretine, no napokon prehral 3:4 po predĺžení proti Buffalu Sabres.
McDavid následne zaznamenal svoj 12. zápas so štyrmi asistenciami v kariére, čím sa vyrovnal ôsmemu najvyššiemu počtu v histórii ligy.
Stalo sa tak 12. decembra pri víťazstve 4:1 nad Detroitom Red Wings. Proti Torontu Maple Leafs sa 14. decembra blysol dvomi gólmi a asistenciou a v noci na pondelok zakončil týždeň asistenciou pri jedinom góle „olejárov“ pri prehre 1:4 s Montrealom Canadiens. McDavid je s 52 bodmi (18+34) priebežne druhý najproduktívnejší hráč súťaže.
Americký brankár Gibson, druhá hviezda týždňa, odchytal tri stretnutia, pričom hneď v dvoch vychytal čisté konto, keď Detroit zdolal 10. decembra Vancouver Canucks 4:0 a 14. decembra rovnakým výsledkom aj Chicago Blackhawks.
Medzi prvými dvomi nulami za klub Gibson zaznamenal 91,90-percentnú úspešnosť zákrokov pri výhre Red Wings 4:3 nad Calgary Flames (11. decembra).
Pri jedinej prehre Detroitu v rámci týždňa, 1:4 s Edmontonom, bol 32-ročný gólman v pozícii náhradníka.
Treťou hviezdou týždňa sa stal švédsky center Eriksson Ek, ktorý si v štyroch víťazných dueloch Minnesoty pripísal 3 góly a 4 asistencie.
Proti Seattlu Kraken 9. decembra (4:1) sa blysol gólom a dvomi asistenciami a o tri dni neskôr mal proti Dallasu Stars (5:2) bilanciu 1+1.
Na druhý deň, 13. decembra, strelil víťazný gól 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času proti Ottawe Senators (3:2) a v noci na pondelok si pripísal jednu asistenciu pri víťazstve 6:2 nad Bostonom Bruins. Informácie priniesol portál nhl.com.
