Šancu dostal aj v NHL. Stavjaňov Zvolen angažoval do útoku rodáka z Montrealu

Novou posilou hokejového klubu HKM Zvolen sa stal kanadský útočník Arnaud Durandeau.
Dvadsaťšesťročný krídelník má na svojom konte viac než 200 štartov v AHL a nakrátko nazrel aj do prestížnej NHL.
Durandeaua draftoval v roku 2017 z celkového 165. miesta klub New York Islanders, v NHL si v drese „ostrovanov“ pripísal štyri štarty bez bodového zisku. Väčšinou nastupoval v nižšej zámorskej súťaži AHL na farme „ostrovanov“ v Bridgeporte.
Zvolen nebude jeho prvý angažmán mimo zámoria, v minulej sezóne pôsobil v KHL, kde hral za Amur Chabarovsk.
Prebiehajúci ročník odštartoval Durandeau opäť v AHL, v tíme Abbotsfordu Canucks absolvoval 19 stretnutí so ziskom troch asistencií.
Celkovo v AHL odohral 240 zápasov, v ktorých nazbieral 137 bodov za 55 gólov a 82 asistencií. Informáciu priniesla oficiálna webstránka zvolenského klubu.