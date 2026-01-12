Šancu dostal aj v NHL. Stavjaňov Zvolen angažoval do útoku rodáka z Montrealu

Najviac skúseností zbieral v AHL.

Novou posilou hokejového klubu HKM Zvolen sa stal kanadský útočník Arnaud Durandeau.

Dvadsaťšesťročný krídelník má na svojom konte viac než 200 štartov v AHL a nakrátko nazrel aj do prestížnej NHL.

Durandeaua draftoval v roku 2017 z celkového 165. miesta klub New York Islanders, v NHL si v drese „ostrovanov“ pripísal štyri štarty bez bodového zisku. Väčšinou nastupoval v nižšej zámorskej súťaži AHL na farme „ostrovanov“ v Bridgeporte.

Zvolen nebude jeho prvý angažmán mimo zámoria, v minulej sezóne pôsobil v KHL, kde hral za Amur Chabarovsk.

Prebiehajúci ročník odštartoval Durandeau opäť v AHL, v tíme Abbotsfordu Canucks absolvoval 19 stretnutí so ziskom troch asistencií.

Celkovo v AHL odohral 240 zápasov, v ktorých nazbieral 137 bodov za 55 gólov a 82 asistencií. Informáciu priniesla oficiálna webstránka zvolenského klubu.

