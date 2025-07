Revolučný krok v zámorí. Supertalent ukazuje, že cesta do NHL môže viesť aj inak

NEW YORK. Supertalentovaný kanadský útočník Gavin McKenna, ktorý by sa mal stať budúcoročnou draftovou jednotkou v NHL, prekvapil celý hokejový svet.

„Bolo to mimoriadne náročné rozhodnutie. Iste, bolo v hre viacero možností, ale spoločne s rodinou a mojimi najbližšími sme sa zhodli, že najlepšie pôsobisko pre mňa bude Penn State. Je to pre mňa skvelé miesto,“ citoval McKennu oficiálny web NHL.

Takýto krok je v zámorskom hokeji bezprecedentný. Jeho podpis v NCAA je prelomová záležitosť nielen z hokejového, ale aj z finančného hľadiska.

V Penn State by mohol podľa zámorských médií zarobiť ročne až 700.000 amerických dolárov, čo by bola najštedrejšia odmena v histórii univerzitného hokeja. Je to niekoľkonásobok platu, aký dostávajú hráči na farme v AHL.

Minimálny plat v NHL je pritom v budúcej sezóne 775.000 dolárov. V elitných kanadských juniorských súťažiach WHL, OHL a QMJHL, združených pod hlavičkou CHL, poberajú najlepší hráči len niekoľko stoviek dolárov.