Pochyboval o tom, či ešte niekedy dá gól v NHL. Diváci skandovali meno svojho kapitána

Tretí gól strelil kapitán Gabriel Landeskog, ktorý pre zranenie kolena nehral vyše 1000 dní a do NHL sa vrátil po takmer troch rokoch. Bol to jeho druhý zápas po návrate, predtým hral naposledy vo finále Stanley Cupu v roku 2022.

S Dallasom je to tesná séria, vedeli sme, že toto je zápas, ktorý musíme vyhrať. Som rád, že to vyšlo. Naši fanúšikovia boli fantastickí," povedal Landeskog.

„Znamená to pre mňa veľa. Dlhšie som si predstavoval, ako opäť strelím gól v NHL, ale boli aj momenty, keď som nevedel či sa mi to ešte niekedy podarí.

„Som neho hrdý a bol by som aj keby nedal gól. Viem čo všetko spravil pre návrat, aké ťažké to mal a o to viac sa teším," dodal tréner Jared Bednar.

Skóroval aj Nathan MacKinnon, ktorý dal už štyri góly v tejto sérii.

Aj on sa tešil najmä zo zásahu Landeskoga. „Nebol to len taký obyčajný gól v play-off. Bol to životný gól. Veľmi veľa to znamená pre nás všetkých a neskutočne sme mu to priali a užili sme si to," dodal MacKinnon.

