Dánsky brankár podstúpi procedúru na liečbu kolena, chýbať bude asi dva mesiace

RALEIGH. Dánsky hokejový brankár Frederik Andersen musí podstúpiť procedúru na liečbu zraneného kolena a Caroline Hurricanes bude chýbať približne osem týždňov. Informoval o tom portál TSN.

Procedúra by nemala byť závažná, no tridsaťpäťročný brankár bude pauzovať až do polovice januára.

V prebiehajúcej sezóne odohral štyri zápasy s priemerom 1,49 inkasovaných gólov a 94,1% úspešnosťou zákrokov. Naposledy nastúpil 26. októbra.