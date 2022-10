Šéf Nových Zámkov: Jachty a poľovačky? Z hokeja nežijem, len ma stojí peniaze

Sucharda hovorí otvorene aj o tom, koľko finančných prostriedkov investuje do klubu zo svojich firiem, ako vznikla jeho láska k hokeju aj prečo až do minulého roka striedal trénerov ako na bežiacom páse.

Klubu v Nových Zámkoch šéfujete vyše 10 rokov. Prečo ste sa rozhodli podporovať práve hokej?

Prvý kontakt s klubom som mal v roku 1998 ešte ako rodič. Nosil som svojho syna na tréningy. Mal vtedy štyri a pol roka. Postupne začal trénovať aj mladší syn. Ja som sa dostal k mládežníckemu klubu, neskôr som sa stal podpredsedom. Prešiel som si s ním všetkými mládežníckymi kategóriami.

V roku 2007 som sa stal prezidentom klubu Lokomotíva Nové Zámky, ktorý sa nám podarilo dostať do I. ligy. Potom prišla ekonomická kríza. Keďže som bol s mestom jediný podporovateľ klubu, tak som v roku 2009 odišiel. Videl som však, že sa to neuberá dobrým smerom a v roku 2011 som založil súčasný klub.

Kedy nastal zlom a povedali ste si, že idete vybudovať klub pre najvyššiu súťaž na Slovensku?

Asi vtedy, keď som odišiel a klub spadol do II. ligy. Nepáčilo sa mi to. Po mojom návrate v roku 2011 sa nám podarilo prevziať zimný štadión do našej opatery. Museli sme ho výrazne zrekonštruovať tak, aby sa tam dalo hrať na vyššej úrovni. Chceli sme hrať I. ligu, čo nám neumožnili a tak sme sa prihlásili do nadnárodnej MOL ligy a II. ligy. Postupne sme sa prepracovali až do extraligy.