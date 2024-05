VIDEO: Rozhodli nádhernou akciou. Florida vyhrala v predĺžení, rozobrala obranu Rangers

NHL - finále Východnej konferencie - 4. zápas

NEW YORK. Po prvýkrát v tohtoročnom play-off sa stalo, že New York Rangers inkasovali gól v predĺžení. Postarala sa o to Florida.

Panthers odčinili nedávnu prehru a v druhom domácom zápase už "jazdcov" zdolali. Vyrovnali tak sériu finále Východnej konferencie na 2:2.

Po prvej tretine viedli hostia zásluhou Trochecka. Cats v druhej tretine otočili po góloch Bennetta, ktorému asistoval brankár Bobrovskij, a Verheaghea. V 44. minúte poslal stretnutie do predĺženia Lafreniere.