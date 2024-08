Zadinovi agent vybavuje poslednú šancu. Šíria sa o ňom nepravdivé informácie

PRAHA. Český hokejový útočník Filip Zadina nemá budúcnosť v NHL vôbec istú. A to napriek tomu, že patril k najväčším hokejovým talentom a v roku 2018 sa stal šestkou draftu.

Dvadsaťštyriročný rodák z Pardubíc je aktuálne voľným hráčom bez zmluvy. San Jose Sharks mu po minulej sezóne nepredložili kvalifikačnú ponuku.

Kam ďalej? Zadina chce ešte jednu šancu v NHL.

Magazín The Hockey News prišiel v pondelok s myšlienkou, že by jeho ďalšou zastávkou mohlo byť Buffalo. Článok bol však skôr špekulatívny, hovoril o tom, že by jeho príchod vedenie Sabres "mohlo zvážiť", hoci niektoré české médiá sa informácie chytili ako definitívnej.