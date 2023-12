Mešár zatiaľ nevystrelil, tvorí hru. Chcem dokázať, že som na juniorku príliš dobrý

Určite načerpáme síl aj energie. Prvé dva zápasy boli náročné, včera som aj ja cítil nohy v druhej a tretej tretine. Nebolo to nič jednoduché, ale včera nás podržal Adam Gajan. Sme za to veľmi radi, máme šesť bodov.

Myslím si, že som typologicky skôr tvorca hry. Snažím sa to chalanom čapovať, ale myslím si, že postupom času príde aj nejaký ten gólik. Nejako sa na to nezameriavam, hlavne nech hrá celý tím dobre a hráme jeden za druhého a za Slovensko.

Pozeral som chvíľku zápas proti Amerike. Podľa mňa to nebude vôbec jednoduchý zápas. Vieme, že na takýchto turnajoch nie sú zápasy proti Švajčiarom, Nórom či Lotyšom nikdy jednoduché, takže musíme do tohto duelu nastúpiť s pokorou a bojovať jeden za druhého ako v predošlých stretnutiach.

Formu z klubu ste si preniesli do reprezentácie. Ako zatiaľ hodnotíte klubovú sezónu?

Vynikajúco, keďže je to moja druhá sezóna a viem, čo od toho čakať. Mám tú istú rodinu, som už zvyknutý na podmienky. Je to o niečo ľahšie ako minulý rok. Je to môj posledný rok v juniorke, dalo sa to očakávať. Musím to potvrdzovať každý zápas.

Môže za rozdiel medzi prvou a druhou juniorskou sezónou práve ten zvyk na novú krajinu a ligu?