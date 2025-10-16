Rozšíri sa NHL o ďalší tím? Existuje záujem z mnohých miest, hovorí Bettman

Najväčší záujem prejavili Atlanta či Houston.

NEW YORK. Komisár zámorskej hokejovej NHL Gary Bettman vyhlásil, že na stredajšom zasadaní Rady guvernérov sa nerozprávali o ďalšej expanzii najlepšej ligy sveta.

Tá má od sezóny 2021/22, keď do nej vstúpil Seattle Kraken, dokopy 32 tímov, o rozšírenie majú záujem investori z Atlanty, Houstonu i ďalších miest.

„Existuje záujem z mnohých miest. Ale nič z toho nedosiahlo úroveň, na ktorú sa v tomto bode musíme zamerať. Ak niekto zaklope na dvere, pozrieme sa, kto klope, a potom sa rozhodneme, čo s tým urobíme,“ povedal Bettman.

Jeho zástupca Bill Daly uviedol, že o organizovanie Svetového pohára v roku 2028 by sa malo uchádzať osemnásť miest v Severnej Amerike a desať v Európe. Informovala agentúra AP.

