Generálny manažér San Jose Sharks sa vzdal funkcie

Wilson nepôsobil pri klube od novembra zo zdravotných dôvodov. Jeho rolu preberá ako dočasný manažér Joe Will. Organizácia zároveň hľadá nového muža na jeho post, chce vypočuť všetkých potenciálnych kandidátov.

Generálnym manažérom Sharks bol od roku 2003. Klub doviedol 14-krát do play off a päťkrát získal titul Pacifickej divízie. Do finále Stanleyho pohára sa však klub pod jeho velením dostal iba raz a nikdy ho nevyhral.

Medzi veľké kroky Wilsona patrí draftovanie ikon klubu ako Joe Pavelski, Logan Couture, Marc-Edouard Vlasic, Tomáš Hertl a Timo Meier, ako aj za zisk Joea Thorntona a Brenta Burnsa.

V roku 2020 bol Wilson uvedený do Hokejovej siene slávy na počesť svojej vynikajúcej hráčskej kariéry, ktorá trval 16 sezón a viac ako tisíc zápasov. Jej najväčšiu časť odohral za Chicago, ale dva roky bol kapitánom San Jose.