Majstrovi sveta to v NHL nevyšlo. Vracia sa do známeho prostredia vo Švédsku

Hokejový majster sveta David Tomášek sa po rozviazaní zmluvy v Edmontone vrátil do Färjestadu.
So švédskym klubom uzavrel dvadsaťdeväťročný útočník kontrakt do konca sezóny. Färjestad to uviedol na svojom webe.
"Je to fajn byť späť. Je tu veľa známych tvárí a niektorí krajania, čo je super. Zvlášť po tomto turbulentnom období. Človek pozná ľudí okolo a to je dôležité, "povedal Tomášek, ktorý v apríli podpísal s Edmontonom ako nedraftovaný voľný hráč jednocestnú zmluvu na 1,2 milióna dolárov.
Sezónu NHL začal v prvom útoku a hneď pri debute si pripísal bod. Postupne ale začal zostavou rotovať, až skončil medzi náhradníkmi. V zámorskej lige odohral 22 zápasov a pripísal si tri góly a dve asistencie.
"Bolo to samozrejme ťažké. Bol som zvyknutý veľa hrať a poznal som svoju úlohu. Teraz som toho veľmi nenahral, a keďže mi čoskoro bude tridsať, musel som sa rozhodnúť. Keby som bol mladší, možno by som sa mohol prispôsobovať lepšie.
Som rád, že som to skúsil. Dúfam, že sa vraciam aj s novými skúsenosťami," povedal Tománek, ktorý sa v tíme stretne s útočníkom Radimom Zohornom a obrancom Ronaldom Knotom.
Vo švédskej lige sa v sezóne 2023/24 stal najlepším strelcom základnej časti a v minulom ročníku ako prvý český hokejista vyhral produktivitu. Navyše bol zvolený najužitočnejším hráčom súťaže.
Pre športového riaditeľa Rickarda Wallina je Tomášek posilou snov. "Naskytla sa príležitosť, o ktorej sme mesiac späť ani neuvažovali.
Priviesť najproduktívnejšieho hráča minulého ročníka vyzerá samozrejme ako jackpot, "uviedol Wallin. Verí, že Tomášek pomôže Färjestadu, ktorý je v tabuľke šiesty, vyriešiť trápenie v ofenzíve.