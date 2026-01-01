Buffalo ťahá skvelú sériu a vyrovnalo rekord. Nechceme sa uspokojiť, vraví tréner

Hokejisti Buffala Sabres prežívajú jedno z najlepších období vo svojej histórii. V nočnom zápase zámorskej NHL zvíťazili na ľade Dallasu 4:1 a desiatym víťazstvom za sebou vyrovnali vlastný klubový rekord.
„Som na našich hráčov naozaj hrdý, no stále máme pred sebou pol sezóny. Nemôžeme sa preto uspokojiť s tým, čo sme doteraz dosiahli. Myslím si, že v nedávnej dobe sme naozaj hrali jeden za druhého a za tím. Naďalej musíme mať snahu zlepšovať sa,“ uviedol tréner Buffala Lindy Ruff.
Sabres patrili v nedávnych sezónach k najslabším tímom ligy. Zatiaľ naposledy hrali v play off v sezóne 2010/2011 a 14 rokmi v rade bez účasti vo vyraďovacej časti vytvorili negatívny rekord NHL.
Pred sezónou 2025/2026 nenastali v kádri zásadné zmeny a Sabres mali podľa papierových predpokladov opäť patriť medzi outsiderov ligy. Potvrdil to aj úvod sezóny, do ktorej vstúpili troma prehrami. V úvodných 17 stretnutiach vyhrali iba päťkrát.
Výrazný skok
V polovici decembra vedenie klubu odvolalo generálneho manažéra Kevyna Adamsa a na jeho miesto najalo Fína Jarma Kekäläinena, ktorý od leta 2025 pôsobil ako Adamsov poradca a v minulosti viedol v pozícii GM Columbus.
VIDEO: Zostrih zápasu Dallas - Buffalo
K zmene došlo po troch víťazstvách v rade, na ktoré Sabres nadviazali ďalšími siedmimi. Rok 2025 ukončili desaťzápasovou víťaznou sériou, akú vo svojej histórii predtým dosiahli iba trikrát – v sezónach 2018/2019, 2006/2007 a 1983/1984.
Po triumfe v Dallase poskočili na pozíciu druhej voľnej karty do play-off vo Východnej konferencii.
Tá je naďalej veľmi vyrovnaná, medzi štvrtým najlepším tímom a posledným je iba osembodový rozdiel.
Pre mnohých fanúšikov Buffala bolo desiate víťazstvo za sebou o to sladšie, že ho dosiahli práve na ľade Dallasu.
Ten bol vo finále play off 1999 finálový súper Sabres a napokon triumfoval po kontroverznom góle Bretta Hulla v predĺžení šiesteho zápasu, ktorý podľa vtedajších pravidiel nemal platiť.
Bol pri tom aj tréner Lindy Ruff, ktorý sa medzičasom opäť vrátil na striedačku Buffala.
Zábava, keď sa vyhráva
Po víťazstve v poslednom dueli kalendárneho roka 2025 vyzdvihol túžbu tímu po triumfe, ktorú podľa neho príkladne dokumentoval útočník Noah Östlund.
V zápase sa prezentoval bilanciou 1+1 a necelé dve minúty pred koncom hry neváhal telom zblokovať strelu, hoci jeho tím viedol 4:1.
„Svedčí to o tom, kde sa momentálne nachádzame. Bolo to ako zápas play off. Stretli sa dva dobré tímy, ktoré odohrali výborný zápas,“ poznamenal Ruff podľa nhl.com.
Skúsený kormidelník bol pri troch zo štyroch spomínaných víťazných sérií Sabres – raz ako hráč a dvakrát ako tréner.
„Je to veľká zábava, keď víťazíte. Samozrejme, že momentálne sme trochu hore, ale zároveň si myslím, že sme v tých víťazných zápasoch odviedli naozaj dobrú prácu.
Vždy sme sa po úspešnom dueli vrátili späť na zem a uistili sme sa, že sme pripravení na ďalší súboj. Ideme jeden zápas za druhým. Teraz sa musíme pripraviť na Columbus,“ povedal útočník Tage Thompson, ktorý strelil proti Dallasu dva góly.
Sabres majú najlepšiu formu z tímov Východnej konferencie, za uplynulých desať zápasov sa s nimi môže porovnať iba líder Západu aj celej NHL Colorado (9-1).
„Máme teraz veľa sebavedomia bez ohľadu na to, aké je skóre. Snažíme sa hrať rovnako,“ konštatoval obranca Bowen Byram.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: