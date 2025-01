Nepodpíše, pokiaľ nedostane viac. Hviezdny Fín posunul Colorado do patovej situácie

Avalanche by však jeho budúcu zmluvu radi udržali na úrovni najlepšie plateného hráča tímu Nathana MacKinnona, ktorý ročne zarába 12,6 milióna dolárov.

Rantanen sa nachádza v poslednej sezóne platného kontraktu, takže novú zmluvu môže podpísať kedykoľvek. Ak sa tak nestane do 1. júla, získal by status neobmedzeného voľného hráča a mohol by zamieriť do ktoréhokoľvek klubu bez kompenzácie pre Avalanche.

Rantanen je súčasť organizácie Avalanche od roku 2015, keď ho klub draftoval z celkového 10. miesta.

V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 nazbieral v 46 zápasoch 62 bodov (25+37) a figuruje na piatom mieste bodovania celej súťaže. Počas uplynulých dvoch sezón sa dostal cez hranicu sto bodov v základnej časti.