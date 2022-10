Chuťovky z NHLky: Bravó Šimon, Pavol, Juraj! Ako dlho sa debutanti udržia v NHL?

New Jersey Devils si vlani nechali troch Slovákov, okrem Tatara aj útočníka Mariána Studeniča a obrancu Christiána Jaroša. Kým Studenič sa medzičasom presťahoval do Dallasu a sezónu začne na farme, Jaroš hráva v KHL.

2. Najväčšie prekvapenie, ak vezmeme do úvahy súpisky a prípravné zápasy? Šimon Nemec. Väčšina odborníkov predpokladala, že dvojka draftu začne sezónu na farme.

Hlavným dôvodom mal byť Kevin Bahl. Šimonov konkurent v defenzíve "diablov" mal excelentný kemp, hral na vysokej úrovni a mnohých presvedčil, že patrí do NHL. Napokon ho poslali do American Hockey League, no stále sa s ním ráta ako s vážnym adeptom na skoré povolanie do NHL.

3. Dôležitá otázka je, koľko zápasov vlastne Slafkovský a Nemec odohrajú v NHL. Dostávame sa k magickému číslu deväť. Čo vlastne znamená?