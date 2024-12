Buffalo prehráva zápas za zápasom. Majiteľ Sabres si pozval hráčov na koberček

Očakávalo sa, že mužstvo dozrelo a zabojuje o návrat do play-off po dlhých 14 rokoch. Namiesto toho je predposledné vo Východnej konferencii.

"Šable" prehrali 10 zápasov po sebe. Naposledy zvíťazili 23. novembra, odvtedy si do tabuľky pripísali chudobné tri body.

Pochopiteľne to neuniklo pozornosti vedenia, a to ani na tých najvyšších miestach. Insider Frank Seravalli informuje, že sa s tímom stretol majiteľ organizácie Terry Pegula.

Nepredstavil však žiadne radikálne riešenia. So situáciou síce spokojný nie je, no má za to, že riešenie sa skrýva v súčasnom zložení klubu a dôveruje generálnemu manažérovi Kevynovi Adamsovi a hlavnému trénerovi Lindymu Ruffovi.

Hráčov upovedomil, aby nečakali nijaké významné zásahy do momentálneho zloženia zostavy. To znamená, že hoci Sabres výsledkami priťahujú najrôznejšie špekulácie, väčší trejd je stále ďaleko.