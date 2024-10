Domácím vstup do nové sezóny nevyšel podle představ, neboť zajeli na led Floridy Panthers, kde se strhla slušná přestřelka. Hostům hrubě nevyšla první třetina, ve které nabrali tříbrankovou ztrátu a ta se jim už nepovedla za zbývajících 40 minut stáhnout a zápas skončil výsledkem 6:4 pro domácí celek. Za hosty se trefili Zacha, McAvoy, Frederic a Pastrňák, bylo to ale holt málo...I hosté už mají úvodní zápas sezóny za sebou a zde to dopadlo bodově lépe. Montreal hrál doma v derby proti Torontu a tento klasický zápas rozhodla jediná branka. Tu dal už v osmé minutě Cole Caufield a společně s gólmanem Samem Montembeaultem, který zapsal 48 úspéšných zákroků, se stal hlavním hrdinou zápasu, který skončil výsledkem 1:0.