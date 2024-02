Slovák chytá na Ukrajine: Spoluhráčov môžu každú chvíľu odviesť na front

V rozhovore opisuje život hokejistu vo vojnou skúšanej krajine. Sám už zažil strach zo sirén, otrasy paneláku počas útoku i ťažké rozhovory so spoluhráčmi, ktorých môžu kedykoľvek povolať na front.

Skúsil som teda Európu. Mal som ponuku z Fínska, ale z finančného hľadiska mi prišla zaujímavejšia Ukrajina. Agent mi tento angažmán ponúkol, hoci vie, aká je situácia. Ale Ukrajina je blízko Slovenska a dohodli sme sa, že si to tu aspoň vyskúšam.

Napokon asi rozhodlo to, že mám bližšie domov na Slovensko. Keď som bol vlani v Amerike, bol som tam v podstate celú sezónu.

O tejto možnosti som sa rozprával aj s rodičmi. Otec sem niekedy jazdil kamiónom, vedel mi k tomu povedať viac. Jeho názor bol, aby som to išiel vyskúšať a sám uvidím, či mi to prostredie sadne.

Plat nebol až takou motiváciou, aby som povedal, že som sa rozhodol len preň. Ukrajinská liga nie je taká nekvalitná, ako sa môže zdať. Zachytal som si pred začiatkom sezóny Ukrajinský pohár, čiže som dostal možnosť vyskúšať si, aké to tu je.

Vedeli ste, že idete chytať do krajiny, v ktorej prebieha vojna. Bola ponuka z Ukrajiny natoľko platovo zaujímavá, že ste sa rozhodli zariskovať?

Manželka nemala o vás strach?

Samozrejme, riešili sme to spolu. Bola naklonená tomu, aby som to sem šiel obzrieť. Deti ešte nemáme, ohrozujeme teda maximálne seba. Vyrazil som teda do Kyjeva a dohodli sme sa, že budem mať posledné slovo.

Keď som tu bol po prvýkrát, nič závažné sa tu nedialo. Bolo to v lete. Teraz pociťujem vojnu intenzívnejšie. Pôvodne som si myslel, že to bude naopak. Vtedy mi ešte nedochádzalo všetko, čo sa tu deje, až teraz, keď sú útoky častejšie, nad tým človek viac premýšľa.

Ako sa vás v bežnom každodennom dotýka vojna? Stáva sa vám, že sa prebudíte na sirénu alebo výbuch?